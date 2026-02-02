La Sareb tasará en dos años 40 parcelas y viviendas ubicadas en O Salnés
Sanxenxo aglutina más de la mitad de los activos que el «banco malo» evaluará entre 2026 y 2027
También se actualizará el precio de inmuebles de Vilagarcía, Cambados u O Grove
La Sareb está obligada por ley a tener tasado su parque inmobiliario, de ahí que periódicamente contrate con empresas externas la evaluación de sus activos, entre los que se encuentran viviendas, suelos sin urbanizar, locales comerciales y hasta naves industriales. Estos días, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha iniciado el procedimiento para tasar una serie de propiedades repartidas por toda España, incluidas las de O Salnés.
En concreto, el concurso iniciado por la Sareb incluye la tasación de 39 activos localizados en la comarca arousana, de los cuales 24 se encuentran en el término municipal de Sanxenxo. Las valoraciones deberán realizarse entre este año y el que viene. El contrato público se ha repartido en seis lotes, y sale a licitación por un importe total de unos dos millones de euros (se puede optar a un lote solo o a varios), si bien podría ascender a 4,5 millones si el servicio se prorroga a 2027.
La Sareb, popularmente conocida como «banco malo», absorbió en 2012 buena parte de los activos con los que se quedaron los bancos tras la gran recesión de 2008 y el crack de los sectores inmobiliario y de la construcción. El Banco de España obliga a la Sareb a tener actualizados los valores de dichas propiedades, de ahí que periódicamente convoquen concursos para su evaluación.
En concreto, el contrato propuesto ahora contempla la tasación de 24 inmuebles en Sanxenxo (13 este año, y 11 en 2027), y de uno o dos en Catoira, Meaño, O Grove, Pontecesures, Valga, Vilagarcía, Cambados, Meis, Ribadumia y Vilanova. Este es el segundo gran contrato que saca la Sareb desde diciembre, pues en su momento licitó otro de 4 millones de euros para certificar el estado de los inmuebles que cederá a Casa 47, el plan del Gobierno central para facilitar el acceso a la vivienda.
La Sareb todavía tiene, a día de hoy, decenas de activos en O Salnés. El municipio donde más inmuebles siguen en manos de esta sociedad de ámbito estatal es Sanxenxo, con casi 1.500.
Subastan una veintena de pisos en Noalla
El Tribunal de Instancia plaza 3 de Cambados pone a la venta estos días, a través de portal de subastas del Boletín Oficial del Estado, una veintena de viviendas localizadas en la calle Fonte de Ons, en Noalla (Sanxenxo). Se trata de viviendas, plazas de garaje y trasteros, con unos precios que, por término medio, se sitúan entre los 120.000 y los 200.000 euros.Esta subasta ha sido ordenada en vía de apremio, debido a la deuda de 3,5 millones de euros contraída por el propietario de los pisos, y que ahora deberá subsanar mediante la entrega de los mismos. Los interesados en pujar por alguna de estas propiedades tienen que presentar sus ofertas antes de media tarde del 18 de febrero.En el procedimiento también existe la posibilidad de hacer una oferta únicamente por una plaza de garaje, que ha sido tasada por los peritos en 11.000 euros.
