La Sareb tasará en dos años 40 parcelas y viviendas ubicadas en O Salnés

La Sareb está obligada por ley a tener tasado su parque inmobiliario, de ahí que periódicamente contrate con empresas externas la evaluación de sus activos, entre los que se encuentran viviendas, suelos sin urbanizar, locales comerciales y hasta naves industriales. Estos días, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha iniciado el procedimiento para tasar una serie de propiedades repartidas por toda España, incluidas las de O Salnés.

En concreto, el concurso iniciado por la Sareb incluye la tasación de 39 activos localizados en la comarca arousana, de los cuales 24 se encuentran en el término municipal de Sanxenxo. Las valoraciones deberán realizarse entre este año y el que viene. El contrato público se ha repartido en seis lotes, y sale a licitación por un importe total de unos dos millones de euros (se puede optar a un lote solo o a varios), si bien podría ascender a 4,5 millones si el servicio se prorroga a 2027.

La Sareb, popularmente conocida como «banco malo», absorbió en 2012 buena parte de los activos con los que se quedaron los bancos tras la gran recesión de 2008 y el crack de los sectores inmobiliario y de la construcción. El Banco de España obliga a la Sareb a tener actualizados los valores de dichas propiedades, de ahí que periódicamente convoquen concursos para su evaluación.

En concreto, el contrato propuesto ahora contempla la tasación de 24 inmuebles en Sanxenxo (13 este año, y 11 en 2027), y de uno o dos en Catoira, Meaño, O Grove, Pontecesures, Valga, Vilagarcía, Cambados, Meis, Ribadumia y Vilanova. Este es el segundo gran contrato que saca la Sareb desde diciembre, pues en su momento licitó otro de 4 millones de euros para certificar el estado de los inmuebles que cederá a Casa 47, el plan del Gobierno central para facilitar el acceso a la vivienda.

La Sareb todavía tiene, a día de hoy, decenas de activos en O Salnés. El municipio donde más inmuebles siguen en manos de esta sociedad de ámbito estatal es Sanxenxo, con casi 1.500.