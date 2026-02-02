Ribadumia bate su propio récord con 28 bodas civiles

El Concello de Ribadumia alcanzó el año pasado el número más alto de matrimonios civiles de la última década, con un total de 28 enlaces oficiados.

Fuentes municipales explicaron que la cifra supone más que doblar la del ejercicio precedente, 2024, y confirma la «buena acogida de este servicio municipal y el interés creciente de las parejas por formalizar su enlace civil en el Concello».

Las mismas aportaron otros datos como que la evolución de los últimos diez años muestra una tendencia estable, con oscilaciones según el contexto social de cada ejercicio, pero «con un balance global positivo».

Así, en el período comprendido entre 2015 y 2024 se celebraron entre diez y veinte uniones civiles, con una medida destacable y picos como los registrados en 2021 y 2016 (19 enlaces) o en 2022 y 2024, cuando se alcanzaron las 18.

Pero sobre todo, la administración local destaca los resultados del año pasado, cuando se produjo un salto significativo que, a su juicio, «consolida a Ribadumia como un Concello escogido cada vez por más parejas para la celebración de matrimonios civiles». Y es que celebraron 28 uniones de este tipo.

En cuanto a las condiciones del servicio, las tarifas oscilan entre los 60 y los 170 euros, en función de diferentes factores como el empadronamiento o no de los contrayentes y el lugar escogido para la ceremonia, bien sea en el Consistorio o en otro espacio autorizado.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los interesados en esta modalidad pueden informarse y realizar los trámites necesarios en el Xulgado de Paz, situado en las oficinas municipales.

Desde esta institución se llevan a cabo tareas de información, tramitación administrativa y gestión legal, estos dos últimas solo para empadronados en la localidad de Ribadumia.