Presumen de las obras ejecutadas para poner freno a las inundaciones

Citan los proyectos desarrollados en Valga como ejemplo para otros pueblos

Visita de los asistentes a la jornada a uno de los ríos sobre los que se intervino. | FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

El alcalde, José María Bello Maneiro, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, destacaron las obras ejecutadas en los últimos años en el regato Soutiño y diferentes tramos de los ríos Valga y Louro, citándolas como «ejemplo de lo que se puede hacer» en otros puntos de Galicia para prevenir inundaciones.

Fue en el transcurso de una jornada técnica titulada «Actuaciones de preservación de los recursos hídricos y sus ecosistemas; preparación, protección y respuesta frente a inundaciones en la demarcación Galicia-Costa».

Maneiro recordó que «hace años Protección Civil tenía que ir con la zódiac tres o cuatro veces al año a sacar vecinos de sus casas, y gracias a las obras ejecutadas esos vecinos puedan ahora vivir más tranquilos», aseguró el regidor.

La intervención del alcalde en la jornada.

Se refería a la mejora del espacio fluvial del río Louro, entre la PO-548 y la línea de ferrocarril, donde entre 2024 y 2025 se invirtieron 330.000.

Pero también a la inversión de más de 208.000 euros en la mejora del margen derecho del río Valga, en el entorno del Parque Irmáns Dios Mosquera.

Y aún están pendientes de ejecutar más de 2 millones de euros en la mejora del espacio fluvial del río Valga –entre las vías del tren y la calle Devesa– y en el proyecto «Mejora hidráulica de los ríos Valga y Soutiño».

TEMAS

