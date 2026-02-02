La Policía de Vilagarcía denunció en enero a 26 conductores ebrios

La Policía Local de Vilagarcía ha expresado su preocupación por el consumo de alcohol al volante después de cerrar enero con 26 personas denunciadas y teniendo en cuenta que estamos a las puertas de una modificación del Reglamento de Circulación que «presumiblemente rebajará las tasas máximas permitidas», recordaron ayer.

Y es que se trata de casi un conductor denunciado por día y la cifra supone tres procedimientos más con respecto al mismo periodo de 2025. De ese total, seis fueron interceptados el pasado fin de semana y en dos casos las diligencias se siguen por un presunto delito contra la seguridad vial, pues superaron la tasa de 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

Asimismo, desde el cuerpo local destacaron que en el caso de menores de edad, la tasa es 0.0 y esto atañe al caso de bicicletas y vehículos de movilidad personal, como son los patinetes eléctricos; para que también lo tengan en cuenta padres y tutores legales, pues son quienes deberán hacer frente a las sanciones.

A este respecto, la Policía vilagarciana recordó que en el caso de una infracción administrativa por alcoholemia positiva, las multas se pueden aplicar en dos tramos: hasta el doble del máximo legal supone 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné y en el caso de sobrepasar esto, y siempre que no se alcance la tasa penal, la cuantía económica sube a mil euros y la detracción de puntos a seis.

Estas mismas condiciones se aplican a los conductores que fueran sancionados en firme por alcoholemia el año anterior.

Por otra parte, los agentes denunciaron este lunes a dos personas por dar positivo en la prueba indiciaria de drogas cuando iban conduciendo por la avenida de As Carolinas y López Ballesteros, respectivamente. Ambos recibieron el alto de la patrulla por mantener una actitud sospechosa y presentar síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes recientemente.

En el caso del segundo, también le requisaron un envoltorio con una sustancia blanca con aspecto de cocaína, pero en una cantidad de autoconsumo, lo cual conlleva una denuncia por tenencia en espacios públicos, además de un objeto contundente «susceptible de ser utilizado como arma», siempre según las mismas fuentes.