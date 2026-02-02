Ocho municipios tendrán escuelas provinciales de remo y piragüismo
El programa O Noso Club llega a concellos con tradición en deportes de agua
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra abre hoy, 2 de febrero, las inscripciones para las escuelas de remo y piragüismo que se pondrán en marcha en 20 municipios de la provincia a través del programa O Noso Club, «la cantera de canteras provincial para fomentar el deporte entre los jóvenes y ampliar la base de clubes y federaciones pontevedresas». señalan desde la institución en un comunicado. Las solicitudes podrán formalizarse a través del formulario disponible en la página web de la Diputación.
En la modalidad de remo se abrirán escuelas en los municipios de Vilagarcía de Arousa, O Grove, Bueu, Cangas do Morrazo, Marín, Moaña y Tui. Por otro lado, en la modalidad de piragüismo se pondrán en marcha escuelas en los municipios de Cambados, O Grove, Catoira, A Illa, Ribadumia, Vilagarcía, Pontecesures, Sanxenxo, Caldas de Reis, Cangas do Morrazo, Marín, Mondariz, Poio, Pontevedra, Tomiño, Tui, Vigo y Vilaboa.
O Noso Club es un programa gratuito para que niños de entre 6 y 16 años de la provincia puedan practicar nuevas disciplinas deportivas en un entorno accesible, gratuito y de calidad.
«La Diputación de Pontevedra busca que cada niño se sienta parte de un auténtico club, donde lo importante no es ganar, sino pasarlo bien, hacer amigos y disfrutar de su deporte favorito, independientemente de su nivel», añaden.
Actualmente, el programa cuenta con más de 1.500 menores inscritos en las modalidades de judo, balonmano, taekwondo, lucha libre, atletismo, baloncesto y rugby. La institución provincial ha hecho en el último año una fuerte apuesta por el deporte, tanto por sus beneficios para la salud como por su importancia socioeconómica y turística.
