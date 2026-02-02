La muestra de la camelia Bella Otero celebra la mayoría de edad
La Mostra da Camelia Bella Otero, de Valga, cumplió el fin de semana su edición 18 con éxito de participación, ya que acudieron más de 40 expositores, entre colectivos y coleccionistas particulares. El evento lo organizó en el Auditorio la asociación de mujeres rurales Albor, con la colaboración del Concello. La gran singularidad de la muestra de Valga es que todos los expositores son de la localidad, y cultivan sus camelias en Valga. La actividad se ha complementado con dos exposiciones sobre la camelia, una de ellas con cuadros de la valguesa Rosa Crespo.
