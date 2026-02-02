Matosinhos acoge 16 cursos de informática gratuitos

La Concellería de Promoción do Emprego de Vilagarcía lanza una nueva edición de los cursos de Inclusión y Capacitación Digital. Se ofrecen 16 acciones formativas gratuitas de diferentes niveles con el objetivo de responder a las necesidades de todo tipo de usuarios, tanto para quienes se acercan a las nuevas tecnologías por primera vez como para quienes desean ampliar sus conocimientos para su uso personal o profesional. Las actividades se impartirán en el aula Cemit, en el centro municipal de Matosinhos, desde mediados de febrero hasta finales de año.

La concejalía, dirigida por Álvaro Carou, organiza este programa en colaboración con la Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica (Amtega), responsable del aula Cemit ubicada en el centro municipal.

La formación es gratuita para los estudiantes y la duración de cada curso varía en función de los temas a tratar, estableciéndose entre 8 y 30 horas. Comenzarán en cuanto se cierren los grupos. Los interesados ​​en participar pueden inscribirse acudiendo al Centro de Formación de Matosinhos, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

El programa se divide en siete bloques, según el grado de conocimiento que posean los alumnos y en función de los objetivos de la formación: desde el manejo básico del ordenador hasta el uso profesional de programas.