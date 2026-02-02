José Cacabelos desgrana las mejoras de la calle Batalla de Lepanto

José Antonio Cacabelos Rico, el alcalde socialista del Concello de O Grove, retoma esta tarde las charlas informativas con los vecinos. Esta vez para dar cuenta del proyecto de «renovación, puesta en valor y humanización de la calle Batalla de Lepanto».

El regidor reúne a los ciudadanos para explicarles el proyecto en detalle, haciendo constar que «se trata de dar continuidad a proyectos como el ejecutado ya en la calle Oscura y a los que llevaremos a cabo muy pronto en Rúa do Peso y Fontiña, cuya mejora ya está también adjudicada».

El alcalde habla así del presupuesto, que asciende a 225.000 euros y en el que destacan los 33.000 euros a invertir en firme y pavimento, casi 30.000 para drenaje y aguas pluviales, cerca de 22.000 para saneamiento, más de 13.000 para el abastecimiento, 12.000 para la red eléctrica y unos 10.000 euros para renovar la iluminación pública de la céntrica calle.

El diseño del proyecto. | FdV

También se refiere a lo que se pretende hacer con la obra, detallando que «vamos a dotar a la calle Batalla de Lepanto de plataforma única con total accesibilidad y prioridad para los peatones, además de reponer todos los servicios y mejorar la iluminación».

Tras indicar que «no da para mucho más, en cuanto a mobiliario y mejoras similares, porque es una calle estrecha con varios accesos a garajes», el primer edil concretó que «el plazo previsto de ejecución es de tres meses».

Cerrado al tráfico

Pero es meramente orientativo, y más teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas actuales. «Va a depender mucho de las lluvias, porque hay que abrir toda la calle para colocar las nuevas tuberías y el hormigón hay que aplicarlo con sol y dejarlo al menos cuatro días sin acceso rodado para que pueda asentarse bien», manifiesta José Cacabelos.

Lo hizo desde el convencimiento de que se trata de «una obra muy necesaria que va a suponer una mejora sustancial para todos los vecinos de la zona».

Para más detalle, decir que se actuará en una longitud de 173 metros, sobre una superficie de 893 metros cuadrados, para instalar un pavimento con coexistencia de piedra, renovar red de saneamiento y recogida de pluviales, ejecutar las conexiones a las viviendas, instalar luminarias tipo led y suprimir barreras arquitectónicas.