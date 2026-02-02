Dos heridos leves tras salirse de la vía en Cordeiro
REDACCIÓN
Valga
Un matrimonio de Cambados sufrió sobre las 9 de la mañana de ayer un aparatoso accidente de tráfico en la carretera PO-548 (Vilagarcía-Pontecesures), a la altura del alto de O Cordeiro, en Valga. Se dirigían en una furgoneta al mercado dominical de Padrón, y por motivos que no han trascendido, el conductor perdió el control del vehículo, por lo que este se salió de la vía por el margen derecho, chocó contra el talud y dio varias vueltas, según señaló Protección Civil de Valga. La pareja sufrió heridas leves.
