Dos heridos leves tras salirse de la vía en Cordeiro

Un matrimonio de Cambados sufrió sobre las 9 de la mañana de ayer un aparatoso accidente de tráfico en la carretera PO-548 (Vilagarcía-Pontecesures), a la altura del alto de O Cordeiro, en Valga. Se dirigían en una furgoneta al mercado dominical de Padrón, y por motivos que no han trascendido, el conductor perdió el control del vehículo, por lo que este se salió de la vía por el margen derecho, chocó contra el talud y dio varias vueltas, según señaló Protección Civil de Valga. La pareja sufrió heridas leves.