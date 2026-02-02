Los ecologistas denuncian daños en un arroyo de O Grove

El Colectivo Ecoloxista do Salnés ha remitido sendos escritos a Augas de Galicia y al Concello de O Grove por los supuestos daños que ha sufrido el arroyo Bizocas a consecuencia de las obras de construcción de un área deportiva. La entidad ambientalista afirma que «la vegetación está destrozada y la aguas llenas de barro», por lo que exigen a Augas y al Ayuntamiento que adopten medidas para corregirlo.

La presidenta del Colectivo Ecoloxista, Marta Lois, sostiene que ya presentaron alegaciones al proyecto en 2023, pero que el Ayuntamiento no las tuvo en cuenta. Según los ecologistas, en la documentación aportada por el Concello hace tres años figuraba que el río iba por una finca limítrofe a donde se iba a construir el complejo deportivo, de modo que las obras no iban a afectar en nada al curso fluvial. Sin embargo, el Colectivo Ecoloxista señala que ese dato era erróneo, porque el arroyo nace en la misma finca en la que se está trabajando.

Sostienen que en 2023 ya advirtieron al Concello de su error, pero que la administración local no les hizo caso, razón por la cual ahora los trabajos están dañando el río, prosigue el Colectivo. «Es un daño completamente previsible y evitable», sostiene la organización ambientalista.

Marta Lois plantea que estos problemas podrían haberse ahorrado si en su día se tuviesen en cuenta las alegaciones presentadas por el Colectivo Ecoloxista do Salnés, pero que como en ese momento se hizo caso omiso de las sugerencias, lo que hay que hacer ahora es frenar los destrozos y corregir los que ya se hayan podido producir.

En este sentido, abogan por crear una franja de seguridad en las orillas del arroyo por la que no debería pasar la maquinaria, para evitar la compactación del suelo, «y en la que se deberían plantar hierbas autóctonas de rápido crecimiento para evitar la erosión de la tierra por la lluvia cara el agua del río». Los ecologistas abogan por plantar también líneas de helechos para frenar la velocidad del agua y favorecer la sedimentación natural.