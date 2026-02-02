El CRA de Valga, integrado por las escuelas de Campaña, Chenlo, Forno, Vilarello, Ferreirós y Xanza, vuelve a ser noticia, y esta vez por partida doble.

Por un lado, hay que destacar que una de sus unitarias, la de Vilarello, desarrolla un interesante proyecto en el que son los perros los grandes protagonistas. Y por otra parte, la Xunta ha reconocido al CRA como uno de los centros de referencia a nivel autonómico en lo que a innovación educativa se refiere.

Empezando por esto último, decir que la Consellería de Educación le ha concedido el segundo premio –dotado con 6.000 euros– en el certamen Innovagal, dentro de la categoría de escuelas infantiles, CRAs, centros de educación especial y colegios de Infantil y Primaria.

De este modo «vuelve a reconocerse la labor que viene desempeñando en los últimos años, iniciado por los anteriores equipos directivos, encabezados por Adrián Baloira y Antía Piñeiro», destaca la actual directora, Sara Costa, quien además destaca y agradece la colaboración del Concello.

El CRA de Valga también enseña con perros

Abundando en ello, señala como claves del éxito «la remodelación de las escuelas y los cambios metodológicos y organizativos introducidos con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de las capacidades del alumnado, atendiendo a la diversidad como fuente enriquecedora y explotando el carácter rural del centro, con una apertura al entorno que permite combinar el aprendizaje dentro y fuera de las escuelas».

Puertas abiertas

Por cierto, que aquellos que quieran comprobarlo tienen una oportunidad el día 25, pues va a organizarse una jornada de puertas abiertas, entre las 16.00 y las 18.00 horas, para mostrar las particularidades de cada una de las escuelas del CRA.

Entre ellas la de Vilarello, que como se decía antes despliega un innovador proyecto con perros, prestando especial atención al conocido como «can de palleiro».

Un momento de la actividad. / FdV

Antía Piñeiro, la tutora de esta escuela, destaca la colaboración del Club de Raza Can de Palleiro, que aportó una buena cantidad de recursos para que los niños puedan aprender y jugar.

De este modo los críos «descubrieron por qué se llama así a estos perros, cuántas variedades existen y las ocupaciones que tuvieron a lo largo de la historia, tanto con el ganado como colaborando con la Guardia Civil».

Perras como «Lenda» y «Xesta» hicieron las delicias de los niños, compartiendo momentos en el aula y realizan demostraciones prácticas de lo que son capaces de hacer, «como saludar o contar hasta tres».

Pero eso no es todo, sino que también visitó la escuela un perro robótico, y además la madre de uno de los alumnos llevó a sus canes y explicó con imágenes un parto canino.