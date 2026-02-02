El colegio San Francisco vende los últimos tiques para el centenario

El colegio San Francisco, de Vilagarcía, celebra el próximo sábado su comida de conmemoración por el centenario del centro, y hoy es el último día para la compra de los tiques. Los interesados en hacerse con una entrada para la comida tienen que acudir al colegio en horario lectivo (de 9.30 a 13.30 horas, o de 15.30 a 17.30 horas) o a la cafetería del Gato Negro de Carril, que es donde se celebrará el evento el 7 de febrero.

Desde la organización indican que hasta ahora ya han vendido más de 200 tiques para la comida, que pasa por ser uno de los actos más emotivos y especiales del centenario en el que está inmersa la institución.