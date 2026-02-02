Catoira cierra el pabellón tras volar parte del tejado y acelera su reparación

El Concello de Catoira ha solicitado a la Diputación que agilice la revisión del proyecto para el pabellón municipal, presentado a su plan de ayudas a infraestructuras deportivas con el fin de poder licitarlo por la vía de urgencia. Y es que con el temporal del fin de semana volaron varias chapas y ha tenido que cerrarlo, privando de servicio al CPI Progreso, entre otros.

El alcalde, Xoán Castaño, indica que los técnicos provinciales le trasladaron que «harán todo lo posible por adelantar el visto bueno, dando un plazo aproximado de ocho a quince días».

Cabe recordar que fue en diciembre cuando presentaron la obra de casi 49.000 euros al Plan de Infraestruturas Deportivas, pues las instalaciones ya tenían diversos problemas. Sin embargo, la situación se agravó el pasado fin de semana cuando el fuerte viento arrancó algunas placas de la cubierta, así que llueve dentro y han tenido que cerrarlo a las actividades y vallar todo el entorno ante el peligro de que se levanten más.

«Esta actuación es ahora más necesaria que nunca», expone el regidor, quien ha pedido que se acelere el visto bueno provincial, pues en cuanto tengan el ok de la subvención licitarán las obras por la vía de urgencia. Ya tienen todo preparado, aseguró, pues es «uno de los equipamientos más utilizados por los vecinos».

El colegio lo usa para las clases de Educación Física y por las tardes, la ANPA, además de acoger entrenamientos del Catoira SD y del club de piragüismo As Torres-Romaría Vikinga.