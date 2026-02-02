El abandono de vehículos se dispara en Vilagarcía, con 55 expedientes en un año

La Finca Douro es una de las mayores bolsas de aparcamiento de Vilagarcía, un lugar donde dejar el coche con cierta comodidad cerca del centro de la ciudad. Pero también es un cementerio de automóviles. En la zona menos frecuentada de la parcela se pudren algunos coches, cuyos dueños de desentendieron de ellos hace ya muchos meses, y que se han convertido en foco de suciedad y vandalismo.

La Policía Local de Vilagarcía trata de combatir el abandono de vehículos en la vía pública, y el pasado año abrió un total de 55 expedientes de abandono. Pero a menudo se encuentran con el muro de la burocracia, que dilata hasta el aburrimiento la resolución del problema. «El periodo de tiempo que se tarda en retirar un vehículo abandonado desde que se abre el expediente varía mucho», explica Ángel Barreiro, responsable del departamento de Vehículos de la Policía Local. «En muchos casos, el expediente se puede resolver en tres o cuatro meses. Pero cuando nos encontramos con un coche sobre el que pesa alguna traba legal, la resolución puede tardar años».

Esto sucede, por ejemplo, con vehículos bloqueados por un banco o entidades públicas como la Seguridad Social debido a las deudas contraídas por su dueño, precintados por Tráfico o que están inmovilizados por orden de un juzgado. Para poder sacarlos de la calle y llevarlos a un desguace, primero hay que tramitar la baja en Tráfico, pero para dar ese paso primero tienen que resolverse las trabas legales.

Un coche parado desde hace meses, en Vilagarcía. / Noé Parga

El abandono de automóviles en la vía pública se ha disparado en Vilagarcía, a tenor de los datos de la policía municipal. En 2024, se abrieron 30 expedientes, pero al año siguiente esa cifra casi se duplicó, para llegar a los 55 informes. Según Ángel Barreiro, la tendencia incluso se ha agravado en las primeras semanas de este 2026, puesto que solo en el mes de enero se abrieron 12 expedientes nuevos.

Lógicamente, no todos los meses son iguales, pero si se mantuviese este ritmo, a finales de año la cifra de denuncias podría aproximarse al centenar. Un problema que no solo se manifiesta en los entornos urbanos. También hay coches llenándose de polvo en el rural, en polígonos industriales y en las explanadas portuarias. Incluso los hay ocupando espacio en los depósitos municipales.

Un foco de insalubridad

Un coche abandonado es, a menudo, un foco de insalubridad y vandalismo. Cuando los propietarios lo dejan en la calle, tarde o temprano el vehículo acaba convirtiéndose en un problema para los vecinos, ya que los coches sin uso ocupan plazas de estacionamiento y son una tentación para quienes quieren hacer daño o desguazarlos poco a poco en busca de piezas. En algunos casos, los coches terminan ocupados por personas sin techo o con problemas de drogadicción. El caso de un turismo quemado en la Finca Douro recuerda asimismo el grave riesgo que puede suponer aparcar al lado de uno de estos vehículos desahuciados.

Por ello, la Policía Local de Vilagarcía anima a los vecinos a avisar cuando tengan conocimiento de la existencia de un automóvil abandonado, para de este modo poder poner en marcha la maquinaria administrativa. En 2025, por ejemplo, el Ayuntamiento logró resolver satisfactoriamente 23 expedientes, y estos vehículos fueron enviados a un centro de descontaminación y destrucción, el desguace. Pero llegar hasta aquí exige ciertas dosis de paciencia.

La legislación de Tráfico establece que un vehículos está abandonado si carece de placas de matrícula o si presenta desperfectos que impedirían su desplazamiento. En la práctica, hay otras señales que permiten deducir que su propietario ya no quiere saber nada de él, y también se puede iniciar el expediente de abandono.

Pero el trámite es largo. En primer lugar, hay que notificar al propietario el inicio del procedimiento, y esto no siempre es sencillo. «Mucha gente cambia de residencia, pero no actualiza los datos en la Jefatura Provincial de Tráfico, por lo que muchas veces los intentos de notificación son infructuosos», explica Ángel Barreiro. En todo caso, hay que tratar de comunicar el expediente al titular en dos ocasiones, en dos días y dos horas distintos. Posteriormente, se publica un aviso en el Boletín Oficial del Estado, y se abre un periodo de alegaciones.

Así por ejemplo, el DOG publicó recientemente el trámite de abandono de un turismo cuyos dueños no terminaron de pagar y que dejaron en el puerto de A Guarda en 2017, de donde sería trasladado más tarde a Tragove (Cambados).