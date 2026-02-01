La Xunta desbrozará 10 hectáreas de monte para prevenir fuegos en Meaño

El Concello de Meaño celebró el viernes un pleno extraordinario, en detrimento del ordinario que, por norma, debía haber sido el jueves. En la sesión, el alcalde, Carlos Viéitez aseguró que el cambio de fecha se debió a su viaje a Fitur y a que «además varios concejales (en relación a su grupo) no podían estar el jueves».

La oposición sigue criticando los cambios de fechas de los plenos ordinarios, «que suponen un trastorno para todos los que tenemos vida laboral y familiar», más cuando las comisiones tuvieran que celebrarse en miércoles a partir de las 14.00 horas cuando, por norma, se celebran a última hora de la tarde.

En la sesión salieron adelante los dos convenios con la Xunta presentados por el gobierno a pleno. De una parte, el de colaboración con la Consellería do Medio Rural y Seaga en materia de prevención y defensa contra incendios forestales, para gestionar la biomasa en las franjas secundarias de monte. Por el mismo, la Xunta se compromete realizar el desbroce gratuito de 10 hectáreas de monte, más 12 kilómetros lineales de franjas secundarias.

A mayores, con aquellos propietarios afectados por los desbroces y que no realicen la labor, se les ofrecerá al servicio de Seaga que le cobraría al particular a razón de 420 euros por hectárea desbrozada. Este convenio se aprobó merced a los nueve ediles del grupo de gobierno, más los tres de Meaño Independiente, absteniéndose la edil nacionalista por no incidir en la importancia de «plantar árboles autóctonos como castiñeiros o carballos que contribuirían a controlar el fuego, y tratar de frenar así la creciente implantación del eucalipto».

El otro convenio -y este sí se aprobó por unanimidad- fue el que Meaño suscribirá con la Xunta de Galicia para que la administración autonómica asuma los procesos selectivos unitarios para el acceso a las diferentes categorías de los cuerpos de Policía Local y las plazas de auxiliares de este cuerpo. Lo hace, máxime teniendo pendiente la regularización y consolidación de plazas de agentes en este concello. Un proceso que, así pues, asumirá en adelante la Xunta a través de la Academia Galega de Seguridade Pública.

Moción sobre el SAF

La moción que no salió adelante fue la que presentaba el BNG meañés solicitando una financiación justa del modelo público del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). En ella se demandaba, en atención a cómo fija la ley vigente desde 2008, que «la administración central y la Xunta asuman el cien por cien del coste del SAF, cuyo coste, actualmente, carga en gran parte en los concellos». Y es que, según explicaba Rosana Domínguez, «la Xunta pagaba a 12 euros la hora, ahora la sube a 16 este año, y al final de legislatura, según el último acuerdo, pagará a 18 euros, pero cuando el coste real de la hora es de 22 euros, y para cuando el final de legislatura ese coste será mayor que los 22 actuales, y esas diferencias la tienen que asumir los ayuntamientos». El grupo de gobierno votó en contra de la moción.