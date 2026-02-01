Vilanova celebra la décima edición de su Mostra de la camelia con 83 expositores

La camelia vuelve a reclamar protagonismo este fin de semana en Vilanova con la apertura de la décima edición de su Mostra, una cita ya consolidada que convierte el pabellón multiusos en un gran jardín bajo techo. El espacio, de amplias dimensiones, permite ordenar la exposición en mesas con carteles identificativos y facilita que el público se mueva con calma entre variedades, tamaños y colores, en una edición que vuelve a destacar por su músculo participativo.

La inauguración oficial se celebró con presencia institucional y un arranque que mezcla tradición y divulgación: música de baile a cargo de la Asociación Cultural O Castro de Baión y degustación de té de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, una de las aplicaciones más populares de la camelia y un guiño a la dimensión cotidiana de una flor que aquí es emblema.

La concejala responsable, Ana Carballa, puso cifras a esa fidelidad: 83 expositores, «una cifra que pudo ser mayor» por bajas de última hora. «Ya el año pasado, a nivel de participación, estuvo muy bien. La gente viene desinteresadamete. De toda Galicia: de Pontevedra, de Tui, Marín, Cambados, Caldas de Reis, Vilagarcía…», resumió.

Uno de los premiados en el certamen. | Noé Parga

Entre los nombres propios figuran el vilagarciano Alejandro Barcala y la vilanovesa Carmen Mallo, con trayectoria premiada en el sector. La muestra también se permite pequeñas sorpresas: dos cuadros pintados con camelia y la aportación de un expositor llegado desde Portugal con postres elaborados con la flor, ampliando el foco más allá de lo ornamental.

El acto contó con la asistencia del alcalde Gonzalo Durán y representantes de la Diputación de Pontevedra como Javier Tourís y Marcos Guisasola, además de concejales del gobierno local. Organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Sociedad Española de la Camelia, la Mostra reafirma el orgullo botánico de un municipio con especies propias, incluida una dedicada a Valle Inclán.

Tras la jornada inaugural de ayer, la exposición puede visitarse también hoy domingo de 10.00 a 20.30 horas, en horario ininterrumpido, con la camelia como hilo conductor de un fin de semana que une belleza, tradición y participación.