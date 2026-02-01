La red de electrolineras de O Salnés está pendiente de las conexiones

La red de electrolinera de O Salnés está a la espera de las distribuidoras eléctricas para realizar las conexiones y que puedan empezar a funcionar. Así las cosas, la previsión más positiva es que pueda esta lista en los meses siguientes y en todo caso antes del verano.

Han sido varias las fechas ofrecidas hasta ahora para que estos puntos de recarga de coches eléctricos estén operativos. Los trabajos ya comenzaron el año pasado y estarían prácticamente todos listos, pero pendientes de algunas autorizaciones y, sobre todo, de las distribuidoras eléctricas.

Así lo indican desde la Mancomunidade do Salnés, impulsora de este proyecto que se empezó a gestar hace más de dos años para instalar 12 puntos entre los nueve municipios.

Los primeros pasos fueron más lentos pues, una vez que los Concellos miembros eligieron las ubicaciones, debían aprobar en sus respectivos plenos una concesión demanial para ceder la ocupación de suelo público para la instalación y explotación por parte de una empresa.

Posteriormente llegó el procedimiento público de licitación para ofrecer esto a sociedades del sector y fue en diciembre de 2024 cuando se adjudicó a Charging Together, una alianza empresarial entre Iberdrola y la petrolera británica BP, que dobló el canon mínimo exigido y mejoró la potencia para cada estación, comprometiéndose a pagar a la entidad supramunicipal 43.000 euros al año durante los 15 próximos, aunque el contrato es prorrogable a otros cinco.

La firma realiza un desembolso superior a dos millones de euros y esto no supone ningún gasto para los municipios.

El pasado verano las obras de instalación de todo lo necesario avanzaban a buen ritmo y la previsión era poder empezar a contar con el servicio a finales de ese año, de manera progresiva, pero no ha sido posible.

Desde la entidad supramunicipal están en contacto permanente con la firma y esperan que las conexiones eléctricas lleguen lo antes posible, en un par de meses, y que O Salnés cuente este verano con un servicio que se ha presentado como un aliciente para el turismo, ante la implantación del coche eléctrico.

En Galicia

En una comparecencia ofrecida por las autoridades comarcales y un responsable de Iberdrola | bp pulse, el nombre comercial de la red que la compañía está implantando en toda España, se indicaba que la de O Salnés será una de las más extensas de Galicia y contará con cargadores ultrarrápidos, que permiten cargar el 80% de una batería en un tiempo de 10 a 15 minutos, aproximadamente. Para los cobros y otras gestiones se instalará un sistema.

Asimismo, exponían la puesta en marcha de manera progresiva de las estaciones y desde la multinacional explicaban también que la comarca arousana es un lugar «superestratégico, con una población elevada, especialmente en verano por su concentración turística» y de ahí su gran interés por este contrato.