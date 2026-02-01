Pensilvania y O Grove se hermanan a través del «soccer»

El balón rodó en Monte da Vila con un acento distinto. No era solo el inglés que se colaba entre instrucciones y bromas: era la forma de entender el fútbol de un grupo llegado desde Estados Unidos que, durante quince días, convirtió O Grove en punto de encuentro deportivo y cultural. La primera edición del Atlantic Futures Cup, un torneo amistoso creado para que la experiencia no se quedase en los entrenamientos, fue el mejor resumen de ese intercambio.

La expedición pertenecía a la academia de fútbol FM Footy, de Pensilvania, muy cerca de Nueva York. Llegó con una selección de 15 futbolistas nacidos entre 2011 y 2014 y con un plan medido a su calendario escolar. Viajan en enero porque sus competiciones se detienen y el invierno les obliga a entrenar bajo techo. «Allí trabajan mucho indoor y apenas compiten en esta época. Aquí pueden hacer un stage europeo y medir su evolución», explica Mario Prol, el nexo que unió el soccer con O Grove.

El contacto no fue casual. Prol conoció el proyecto en Vigo hace un año como entrenador de la Celta Academy, en un stage de alto rendimiento en A Madroa que es lo que atrajo a los norteamericanos a Galicia por primera vez, y la curiosidad terminó cruzando hasta la ría de Arousa. Prol tuvo la suerte de visitar después Estados Unidos invitado por la academia para ver de cerca cómo trabajan y, a su regreso, quiso ampliar la estancia gallega del grupo en su propia casa. «Ellos venían por los entrenamientos con el Real Club Celta de Vigo y por vivir el club: tour, partido y todo lo que rodea a Balaídos, incluso un ambiente de UEFA Europa League. En eso no medíe. Pero sí ayudé a completar el resto: entrenar en O Grove, organizar el torneo, coordinar amistosos y hacer anfitrión al Deportivo Grove», resume.

Ese «resto» marcó la diferencia. Tres días por semana, los jóvenes se desplazaron a O Grove para sesiones específicas y convivencia con el club que coordina Prol. Fuera del campo, hubo paseo en barco, visita a las bateas y una inmersión en la ría que acabó con los mejillones como anécdota recurrente. El objetivo era sencillo: que el viaje no fuese solo fútbol, sino una experiencia compartida.

En el césped, el Atlantic Futures Cup puso cara a esa idea. Participaron el Club Deportivo Grove, el Caldas, la ED Arousa de Vilagarcía y O Saraiba do Mar de Portonovo, además del combinado estadounidense. Para los equipos de la comarca, el atractivo era medirse a un rival con otra formación y otra lectura del fútbol. Para los visitantes, el reto estuvo en adaptarse al ritmo, al contacto y a la competitividad de un torneo que, aunque amistoso, se jugó con orgullo e intensidad. «Ellos eran una selección y con un nivel individual muy alto, aunque no tanto como equipo», valora Prol.

El intercambio no se quedó en O Salnés. La expedición jugó también ante el base de Moaña y cruzó la frontera hacia Portugal para disputar un amistoso en Oporto con la academia del Sporting Clube de Lisboa, un día especial por la devoción de muchos por Cristiano Ronaldo, criado futbolísticamente en la escuela lisboeta. Y por si fuera poco, la última sorpresa llegó en clave celeste: los tres futbolistas más destacados de la FM Footy participaron en sesiones con la cantera viguesa.

El grupo se fue el pasado domingo con más equipaje del que trajo —camisetas, fotos y amistades— y con una conclusión clara: el deporte puede tener gran impacto vital cuando une talento, convivencia y ganas de repetir. Y, según el plan, volver a cruzar el Atlántico el próximo enero.

Una vuelta ya encarrilada para el enero próximo... y con ellas

La impresión que se llevan los chicos de FM Footy no cabe en una foto de equipo. «Se van tan contentos que ya hablaban de repetir», cuenta Mario Prol. La idea es regresar el próximo enero con una expedición más numerosa y, por primera vez, con un equipo femenino. El objetivo: que la visita se convierta en una cita fija, con entrenamientos y partidos ante clubes de la comarca.

En O Grove, el grupo encontró algo más que buenas instalaciones. El comentario más repetido fue el trato recibido: cercanía, logística resuelta y la sensación de estar «en casa» a miles de kilómetros. Ese detalle —insisten— es el que transforma un stage en una recomendación que viaja de familia en familia.

Para el Concello, la presencia de un grupo internacional funciona como escaparate: genera actividad, pone el foco en sus instalaciones y proyecta una imagen de municipio abierto al deporte y al intercambio cultural. También quieren repetir la escapada a Portugal y el tour por la ría, dos hitos del viaje.En definitiva, un grupo de 15 niños y sus entrenadores, han vuelto a Estados Unidos con un pedazo de O Grove en su memoria convertidos en embajadores de la excelencia del lugar.