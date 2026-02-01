Padre e hijo salen ilesos tras volcar su coche en Pontearnelas

Un padre y su hijo resultaron ilesos esta tarde tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en Vilanova de Arousa, en las inmediaciones del campo de fútbol de As Chans, en Pontearnelas. El coche en el que viajaban, un Peugeot 306 de más de dos décadas de antigüedad, acabó volcado boca abajo después de salirse de la calzada e impactar contra una tajea de desagüe.

Según la información recabada, el siniestro se produjo cuando el conductor perdió el control del turismo, en un punto en el que el firme se encontraba muy mojado, un factor que habría influido en la salida de vía. La violencia del golpe provocó que el vehículo quedase completamente invertido y con importantes daños materiales, hasta el punto de que fue considerado siniestro.

Pese a lo espectacular del vuelco, ambos ocupantes lograron abandonar el habitáculo por sus propios medios y no presentaban lesiones de consideración. Tras ser atendidos en el lugar, tanto el padre como el hijo firmaron el alta voluntaria, sin necesidad de traslado sanitario.

Noticias relacionadas

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Protección Civil, la Policía Local de Vilanova y los Bomberos, además de personal sanitario del 061 y agentes de la Guardia Civil.