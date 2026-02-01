Meis busca al propietario de un vehículo abandonado

El Concello de Meis busca al propietario de un Audi que lleva tiempo abandonado en la gasolinera de la Autovía do Salnés. Al no constar en su interior ningún documento identificativo de su titular, ha recurrido al BOE para avisarle de su obligación de retirarlo tras ser denunciado por la Guardia Civil.

El coche es un modelo A6 1.9 con placas de matrícula 6417CGF, presenta evidentes signos de encontrarse abandonado, carece de placa de matrícula trasera, seguro y tiene la ITV caducada, se explica en el anuncio de notificación publicado.

Tras pasar un tiempo, se ha acudido al procedimiento reglado para estos casos, intentando localizar a su dueño, pero, según el mismo documento, no consta ningún dato identificativo del denunciado y es desconocido su DNI y domicilio para notificarlo por la vía ordinaria, así que se ha tenido que acudir al boletín.

El objetivo es avisarle de que debe retirarlo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del edicto, es decir, desde el 21 de enero.

Todo ello en cumplimiento de la normativa que establece la prohibición de abandonar vehículos en la vía pública, lo cual es una infracción grave que conlleva aparejadas sanciones elevadas.