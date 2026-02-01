María Ferreirós y Javier Carballo no repetirán al frente del PSOE de Valga
REDACCIÓN
El Partido Socialista de Valga inicia un proceso de renovación de cara a las elecciones municipales de 2027, y María Ferreirós y Javier Carballo de Jesús ya no repetirán como cartel electoral. Así lo anunció el PSOE ayer en un comunicado.
En él, los socialistas explican que tanto Ferreirós como Carballo de Jesús hicieron un buen trabajo desde la oposición, y que la decisión de hacerse a un lado, «se enmarca en un proceso de renovación y planificación de la agrupación, que afronta una nueva etapa con el objetivo de ampliar su base social, incorporar nuevos perfiles y fortalecer el proyecto socialista local, sin perder la experiencia acumulada». El PSOE agradeció también el trabajo de Javier Carballo, Romina Nieto, Eloy Buceta y Marcos Magán.
