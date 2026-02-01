A Illa trabaja en reparar una avería de «gran complejidad» tras el temporal
El alcalde, Luis Arosa, advierte de que la solución al alumbrado puede demorarse
El Concello de A Illa encara el fin de semana con incidencias en el alumbrado público y en varios puntos de la vía tras el impacto de un rayo durante el temporal del pasado viernes. El alcalde, Luis Arosa, advirtió de que se trata de «una situación técnica de gran complejidad» por el alcance de la descarga, que afectó de lleno a la red municipal.
Los primeros informes señalan que varios cuadros eléctricos, públicos y privados, «quedaron totalmente calcinados», además de tramos de la línea eléctrica. El resultado inmediato es que hay calles en las que las farolas siguen apagadas y zonas de la vía pública que han sufrido daños estructurales. El Concello ha reforzado la señalización provisional en los puntos más sensibles y coordina la reposición de material con empresas especializadas.
El regidor explicó que los servicios municipales trabajan «desde el primer momento» para devolver la normalidad, pero admitió que la reparación completa puede prolongarse. «No estamos ante un mantenimiento ordinario, sino ante la necesidad de reconstruir componentes críticos de la red», remarcó.
A la dificultad se suma que el Concello aún estaba recuperándose de otro episodio similar ocurrido hace apenas quince días, que ya había dañado cuadros de mando y numerosas luminarias. La coincidencia de dos impactos en tan corto plazo obliga, según Arosa, a «un esfuerzo extraordinario» de medios técnicos y humanos.
El alcalde trasladó también su apoyo a las familias que han sufrido desperfectos en viviendas y bienes particulares, y agradeció la comprensión vecinal. «Nuestro compromiso es trabajar sin descanso hasta que todos los servicios estén plenamente restablecidos», concluyó.
