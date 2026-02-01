A Illa acoge una jornada de la infancia misionera

La parroquia de San Xulián de A Illa acogió ayer el encuentro diocesano de la infancia misionera «Guardianes de luz», una jornada de convivencia y formación organizada por el párroco David Álvarez. El encuentro reunió a niños y familias desde media tarde en la guardería de A Illa con actividades lúdicas y educativas centradas en el mensaje cristiano. Tras los juegos y una pequeña merienda, los participantes caminaron juntos hasta la iglesia parroquial para culminar la jornada con la celebración de una misa en un ambiente participativo.