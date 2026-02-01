Homenaje a tres madres asesinadas

Dentro de menos de seis meses se cumplirán 90 años del golpe de Estado encabezado por Franco. Una efeméride que tienen muy presente colectivos como Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado da Memoria, que esta semana celebraron en la ciudad varias actividades relacionadas con la Guerra Civil y la represión franquista. El acto central fue ayer al mediodía en la fosa común del cementerio municipal de Rubiáns, y consistió en un homenaje a tres vilagarcianas asesinadas entre 1936 y 1937.

Los promotores del homenaje sostienen que sus ejecuciones no fueron actos espontáneos ni improvisados, sino meticulosamente calculados, «para sembrar miedo y desamparo», no solo en las familias de las víctimas, sino en el conjunto de la comunidad.

Las mujeres a las que ayer se recordó fueron Josefa González Barreiro, Pilar Fernández Seijo, «A Montañesa», y Juana Núñez Quintáns. Esta última fue «paseada» el 23 de agosto de 1936. «Estaba embaraza y ya era madre; un disparo directo al vientre le robó la vida y la que estaba por venir. Su muerte fue terrorismo destinado a quebrar lazos familiares y paralizar la comunidad», sostienen los promotores del acto.

Pieza escultórica que alude a la memoria democrática. | N.Parga

Pilar Fernández murió el 16 de febrero de 1937, en el asalto e incendio a la casa de Loenzo en la que se había refugiado. «Su figura simboliza una solidaridad activa que pagó con la vida», dicen de ella los colectivos memorialistas de Vilagarcía. Finalmente, a Josefa González Barreiro la mataron sin juicio alguno ni sentencia el día de su santo, el 19 de marzo de 1937. «Había sido detenida por dar cobijo a un perseguido y torturada hasta no tenerse en pie».

Las entidades apuntan que las tres mujeres eran madres. «Esa maternidad, lejos de ser respetada, se convirtió en objeto de castigo: sus hijos quedaron huérfanos como parte de un cálculo represivo destinado a sembrar miedo y desamparo».

En el homenaje estaba prevista la participación de la catedrática Aurora Marco; del historiador Pepe Álvarez; de la sindicalista Isabel Nieto; del cineasta Antonio Caeiro; y del actor Vicente Mohedano. La actividad, explican, no solo era importante, «por el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, sino también -y sobre todo- por la garantía de no repetición de unos hechos de violencia ilegal que rompieron los principios básicos de la convivencia democrática».

Noticias relacionadas

Recuerdan, además, que muchas de esas ejecuciones fueron perpetradas por los «cívicos» o falangistas, «grupos paramilitares que, en su voluntad de exterminar al enemigo ideológico, cometieron crímenes de lesa humanidad, aún impunes».