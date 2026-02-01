El Día de los Humedales visibiliza el declive de las anátidas

Cada 2 de febrero se celebra el tradicional día de la Candelaria, cuando, según cuenta la leyenda, «se casan los pájaros». Pero es también el Día Mundial de los Humedales, con el que se conmemora la firma del Convenio de Ramsar, hecho realidad en la ciudad iraní que le da nombre en el año 1971 (entró en vigor en 1975) y que protege espacios tan conocidos como el Complejo Intermareal Umia-O Grove, Lagoa Bodeira y Punta Carreirón.

Un territorio, cabe recordar, que se extiende por localidades como O Grove, Sanxenxo, Cambados, Meaño, Ribadumia y A Illa y que va de la mano del Complexo Ons-O Grove.

El mismo espacio, por cierto, que da vida a la Reserva Ornitológica de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), creada hace once años y que, con 7.534 hectáreas de superficie, es la mayor de cuantas esta entidad conservacionista gestiona en todo el territorio nacional.

El Día de los Humedales es una de las efemérides más destacadas del año, sobre todo para los amantes de la naturaleza.

Y con su celebración se quiere «visibilizar y crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta, promoviendo al mismo tiempo la integración de la necesidad de su conservación y restauración en las agendas ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales», explican en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Buen momento, por tanto, para aludir a la «importancia crítica de los humedales, que son fuente del agua limpia que bebemos, suministran alimentos, materias primas y recursos genéticos, ofrecen medios de vida, mitigan el cambio climático y ayudan a reducir el impacto de las catástrofes naturales», apostilla el Gobierno.

Las pardelas y págalos forman parte del atractivo de las expediciones. / Xabier Vázquez Pumariño / Chasula Birds

Algo en lo que abunda SEO diciendo que «los humedales son excelentes ecosistemas para amortiguar el efecto de las inundaciones o prestar resiliencia a los periodos secos como almacenes de agua dulce».

Para añadir que, aún siendo «ecosistemas muy productivos», hay estudios científicos que indican que «el 64% de los humedales han desaparecido del planeta desde el año 1900, y en España, el 80% de los hábitats de agua dulce están en un estado de conservación desfavorable».

Esto lleva a la entidad naturalista a centrar la celebración del Día de los Humedales en la necesidad de concienciar a la población sobre el declive de los patos más comunes, pues las anátidas «constituyen el grupo más representativo de las aves acuáticas que utilizan cada invierno los humedales españoles».

Alude así a «especies que muestran tendencias negativas sostenidas entre 2000 y 2023», entre las que se encuentran «algunas tan abundantes y conocidas como el ánade azulón, ánade rabudo, ánsar común, cerceta común, pato colorado, porrón europeo, porrón moñudo y silbón europeo».

Galidrone

Pues bien, al menos cinco de esas aves incluidas en el informe «Anátidas en declive. Las ocho especies no catalogadas», tienen presencia en la Reserva Ornitológica de O Grove, aunque bien es cierto que alguna de forma casi testimonial y sin datos recientes sobre su estado de conservación, al menos que se conozcan oficialmente.

Independientemente del número de ejemplares y parejas reproductoras, ya que las cifras que maneja están desactualizadas, el Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) del Concello de O Grove da cuenta de la presencia en el Complejo Intermareal de los ánades azulón y rabudo, la cerceta, el porrón y el silbón.

Algo a tener muy presente a la hora de valorar la importancia de los humedales de la Reserva Ornitológica, pero también que invita a reflexionar sobre su declive, pues «no solo afecta a estas especies, sino que actúa como un termómetro del deterioro general de los humedales que las acogen», advierten en SEO/BirdLife.

Ánade azulón. / SEO BirdLife

Ánade azulón

Dicho lo cual hay que «a pesar de tratarse de una especie muy común y generalista, con una mayor capacidad de adaptación frente a los diferentes cambios ambientales», el ánade azulón (Anas platyrhynchos) «registra un descenso anual de un 2% entre 2000 y 2023».

Se trata del pato más común en el ámbito de influencia del PIO y, cuando se puso en marcha este programa, era el único que se reproducía en este territorio, calculándose unos 2.500 ejemplares en un mes de septiembre.

Según SEO, «prefiere principalmente como hábitats de invernada los embalses y otros humedales lénticos, como ríos, playas y riberas con poca vegetación», de ahí su presencia, por ejemplo, en la presa del río O Con en Castroagudín (Vilagarcía de Arousa) o las lagunas de Mina Mercedes (Valga) y Pedras Miúdas (Catoira).

Ánade rabudo

Muy inferior era la presencia del ánade rabudo (Anas acuta), con una población censada de 200 aves en un mes de enero y que, según SEO, presenta en el país un descenso poblacional del 4,9% entre los años 2000 y 2023.

Ánade rabudo. / SEO BirdLife

Este pato «se presenta mayoritariamente en humedales costeros: albuferas, deltas, desembocaduras, estuarios y rías».

Cerceta común

La cerceta común (Anas crecca), que es el pato más pequeño de los que habitualmente se ven en Galicia, también fue detectada en O Grove por el PIO, con una población estimada de 900 aves en enero.

Es «una de las especies que ha mostrado un menor declive, con un descenso poblacional de un 0,9 % anual, gracias a su plasticidad ecológica y a su capacidad para aprovechar hábitats alterados o agrícolas cercanos a los humedales», remarcan en SEO.

La cerceta común. / SEO BirdLife

Porrón moñudo

En cuanto al porrón moñudo (Aythya fuligula), el censo elaborado hace un par de décadas por el PIO aludía a una decena de ejemplares.

Y la misma herramienta divulgativa de la concejalía de Medio Ambiente alertaba ya entonces de una «disminución fuerte» de este pato buceador antaño muy común en Galicia que «se ve algunos inviernos en las lagunas de A Bodeira, Rouxique y A Fianteira».

Silbón europeo

Por último, del silbón europeo (Anas penelope) se habían censado en el PIO 700 aves en un mes de enero, advirtiéndose ahora desde SEO que su descenso en España podría estar motivado por «factores climáticos a escala europea».

Sobre todo por «la mayor disponibilidad de humedales sin hielo en el norte del continente», lo cual estaría reduciendo progresivamente el número de individuos que llegan a la Reserva Ornitológica cuando efectúan la migración otoñal.

Cuidar de los humedales es cuidar de las aves y de nuestro propio futuro SEO/BIrdLife

Esta es, precisamente, una de las causas del declive de las anátidas sobre el que advierte en esta ocasión SEO/BirdLife, haciendo constar que el cambio climático hace que los inviernos sean cada vez más suaves en el norte de Europa, lo cual «altera las rutas migratorias y reduce la llegada de aves a las zonas tradicionales de invernada del sur».

Aunque hay otros factores que alteran los humedales, siendo «el más determinante», a juicio de SEO, «la disponibilidad de agua, su calidad y el estado de la vegetación».

Al hilo de esto, la citada entidad argumenta que «la mala gestión hídrica, la agricultura intensiva e irresponsable, la contaminación, la transformación del hábitat y la pérdida de zonas inundables reducen drásticamente la capacidad de los humedales para acoger aves acuáticas».

Y eso sin olvidar «la presión urbanística y cinegética» ni «las molestias derivadas de un turismo y ocio mal regulados».

La primera expedición del año a bordo del «Chasula». / M. Méndez

Todo ello motivos que, según SEO, justifican la necesidad de elaborar censos de aves acuáticas «para conocer los cambios ambientales que están afectando a los humedales, trabajar en su conservación y obtener una información necesaria para conocer el cumplimiento de los diferentes acuerdos, tratados o normativas sobre conservación de las zonas húmedas y las especies de aves acuáticas que albergan».

En base a todo ello, SEO/BirdLife aprovecha el Día Mundial de los Humedales para reclamar «políticas ambiciosas de conservación, una gestión sostenible del agua y una protección efectiva de estos ecosistemas», desde el convencimiento de que «cuidar de los humedales es cuidar de las aves y de nuestro propio futuro».

De ahí propuestas como declarar las lagunas costeras –A Bodeira es una de ellas– como «hábitat en peligro de desaparición».

Cartel elaborado por Greenpeace. / FdV

Además de «aprobar y actualizar los planes de gestión de los humedales de la Red Natura 2000», entre los que se encuentra el Complejo Intermareal Umia-O Grove, protegido también por el antes citado convenio de Ramsar.

Demandas, estas de SEO, a las que se suman las de Greenpeace, donde sostienen que «el 75% de los humedales sigue en estado de conservación desfavorable, a pesar del alivio hídrico de 2025».

Razón por la cual los ecologistas reivindican «un listado nacional de humedales a recuperar que permita priorizar actuaciones, completar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas y reforzar la protección del dominio público hidráulico, cerrando los vacíos legales que permiten su desecación».