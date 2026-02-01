La Cofradía de Vilaxoán recibe un 4% de las ventas de los Parquistas

El convenio firmado por Parquistas de Carril y la Cofradía de Vilaxoán, que permite a los productores carrilexos vender en la lonja de esta localidad contempla una retención del 8 por ciento sobre la cantidad facturada por cada parquista. Así lo especifica una comunicación remitida estos días por la directiva de la organización de productores pesqueros a sus socios, en la que se concreta que un 4 por ciento de las ventas se ingresarán a la cofradía de Vilaxoán, y el otro 4 por ciento es la retención a favor de los Parquistas.

Los titulares de los parques de cultivo de Carril venden desde hace unas semanas en la lonja de Vilaxoán. Recurrieron a esta alternativa después de que el Ayuntamiento de Vilagarcía les amenazase con precintar las naves de O Ramal en las que estaban vendiendo desde finales del pasado verano. En la comunicación remitida a los socios, la directiva que preside José Luis Villanueva explica que el convenio provisional firmado con Vilaxoán contempla el uso de la lonja de esta localidad, pero con la maquinaria y personal de Parquistas.

La directiva explica a sus miembros que el horario de recogida del marisco de los socios de la organización de productores (OPP-89) es hasta las 16.50 horas, para poder hacer la subasta a las cinco de la tarde. De todos modos, se advierte igualmente de que, «los días que la marea venga temprano, la subasta podrá ser por la mañana», aspecto del que se informaría con antelación a los socios. En su día, se había acordado que las mariscadoras de a pie de Vilaxoán y los Parquistas venderían por separado, y que primero sería la subasta de las mujeres.

En el escrito remitido a los socios, la junta directiva de la OPP-89 insiste en que las naves de O Ramal cumplen con toda la legalidad, y que se hicieron bien los trámites administrativos, atribuyendo el cierre provisional a una decisión del Concello de Vilagarcía que, según ellos, es arbitraria.