Cidade de Libro programa actividades hasta noviembre

Vilagarcía, Cidade de Libro apostará por la inclusión social y cultural en la edición de 2026 e incorporará formatos innovadores a su exitosa fórmula. Así lo anunció ayer en un comunicado el Ayuntamiento arousano. El proyecto diseñado por la Concellería de Xuventude llega a su sexta edición, y se ajustará aún más a los criterios de evaluación de las ayudas para el fomento de la lectura y la literatura española convocadas por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de superar los buenos resultados obtenidos anteriormente y alcanzar las máximas puntuaciones.

La propuesta para 2026 cuenta con un presupuesto de 78.000 euros, de los cuales el Ministerio puede aportar un máximo del 50 por ciento. Por ello, la subvención solicitada asciende a ese porcentaje, es decir, 39.000 euros. El resto se financiaría con fondos propios de las concejalías de Xuventude, Cultura y Turismo, y con patrocinios y aportaciones que puedan obtenerse de otras administraciones.

Desde Ravella avanzaron ayer que el programa amplía su alcance con actividades diseñadas específicamente para colegios, alumnado con necesidades educativas especiales, centros de día y residencias de mayores para garantizar que la lectura llegue a todos los colectivos. También incluye una iniciativa pionera que llevará los libros más allá de los espacios culturales tradicionales mediante una propuesta participativa y tecnológica con un fuerte componente social. Estas dos novedades harán que Vilagarcía, Cidade de Libro, además de los eventos programados durante la semana central, que tendrá lugar del 8 al 14 de junio, se extienda hasta noviembre.

«Por último, se incorporan nuevos formatos de mediación lectora que permitirán un diálogo simbólico con escritores de otros tiempos, conectando literatura, memoria y territorio, y ofreciendo experiencias adaptadas a públicos con diferentes intereses y capacidades».