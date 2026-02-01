Castrelo se prepara para un gran cocido y concurso de disfraces con Aires Novos

Castrelo no faltará a la celebración del Entroido con su cita especial, organizada por la asociación cultural Aires Novos. La Festa do Cocido, que así se llama, tendrá lugar el 14 de febrero y los tickets para la degustación podrán comprarse hasta el día 7. Además, incluirá sorteos y el ya habitual concurso de disfraces con premios para los mejores, así que la organización anima a acudir así para animar el ambiente.

La celebración arrancará a las 14.30 horas en el atrio de la iglesia de esta parroquia de Cambados.

En cuanto al menú, será el habitual de sopa, cocido, postre, café y bebida por 35 euros. Los más pequeños tendrán el suyo propio, de 15 euros, pero con milanesa en lugar de las carnes propias de este plato típico.

Las entradas están a la venta en los bares Casarello, Santa Cruz, O Noso Bar y en el hotel O Cruceiro y con el número que tenga se podrá participar en el sorteo de una cesta de Entroido. No faltará la animación con Los dinámicos ni la música y a partir de las 18.00 hora se podrá entrar libremente en la carpa para disfrutar de la diversión organizada para el resto de la jornada.

Respecto al concurso de disfraces, habrá premios para los tres mejores, consistentes en un lacón y estuches de vino y licores. También para el grupo más numeroso, que se llevará una cesta con productos de temporada para compartir entre sus miembros.