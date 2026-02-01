Cambados busca ideas en Aragón para su Museo do Viño

El concejal de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal, participó estos días en el evento «Ciudades europeas del vino», celebrado en Cariñena (Zaragoza). En el marco de su visita a Aragón, el edil arousano tuvo la oportunidad de visitar el museo del vino de Cariñena, inaugurado el año pasado. Abal recuerda que uno de sus objetivos para este mandato es «actualizar el Museo do Viño de Cambados», por lo que tomó ideas de la instalación cultural aragonesa.

En el transcurso del evento, también se celebró una reunión del consejo de administración de Recevin, que es la red europea de ciudades del vino. Durante la reunión se aprobó el cambio en la presidencia, que hasta ahora ocupaba la también presidenta de la asociación española (Acevin), Rosa Melchor, que es alcaldesa de Alcázar de San Juan. Su puesto lo ocupará ahora un alcalde italiano, Angelo Radica.

El nuevo presidente de Recevin anunció que pretende impulsar dos grandes líneas de trabajo: fortalecer el enoturismo y las actividades de desarrollo local, y establecer una relación más estructurada con la Unión Europea. En este sentido, Radica señaló que una de sus prioridades es mantener una colaboración próxima con la Comisión Europea, así como con los parlamentarios y los funcionarios de la Unión.

Invitación para el Albariño

Ramón Abal forma parte del consejo de administración de Recevin, y es vicepresidente de Acevin, por lo que estuvo presente en este relevo en la presidencia. Entregó un obsequio a Rosa Melchor, consistente en una figura decorativa de las ruinas de Santa Mariña, y deseó suerte a Angelo Radica. Además, le invitó a acudir a la Festa do Albariño de Cambados, declarada de Interés Turístico Internacional, y que se celebra entre finales de julio y principios de agosto.