La calle Rodrigo de Mendoza recuperará el doble sentido en unas dos semanas

La calle Rodrigo de Mendoza recuperará el doble sentido de circulación en unas dos semanas, según las estimaciones realizadas por Augas de Galicia, departamento de la Xunta de Galicia que financia la obra del tanque de tormentas de Fexdega, proyecto que ha obligado a limitar el tráfico por esta vía para la instalación de colectores.

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, se ha interesado por la marcha de unas obras que están afectando de forma muy importante al tráfico de salida de la ciudad, y en la Xunta de Galicia le indicaron que el sentido único de circulación todavía será necesario durante una o dos semanas. Los trabajos empezaron el 7 de enero, y en un primer momento se dijo que el corte parcial duraría en torno a un mes.