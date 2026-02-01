Cacabelos retoca el gobierno con la entrada de los dos nuevos concejales

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció ayer el nombre de los concejales que cubrirán los puestos de Noemí Outeda y Juan Outeda, ediles que dejaron la corporación recientemente.

Así, Marta Domínguez asumirá las competencias que llevaba Noemí Outeda, mientras que Antonio Doña se responsabilizará de parte de las funciones que tenía Juan Outeda. Las demás áreas recaen en el propio alcalde y en la responsable de Medio Ambiente, Ángeles Domínguez.

José Cacabelos explica que Marta Domínguez asumirá las competencias de Educación, Tercera Edad e Igualdad, mientras que Antonio Doña será el encargado de velar por el buen estado de los espacios públicos, las zonas verdes y los parques infantiles.

Juan Outeda tenía a su cargo otras funciones. Así, era el responsable del mercado ambulante, y de esta área se ocupará Cacabelos. Asimismo, Outeda tenía las delegaciones sobre la limpieza viaria, y estas serán asumidas ahora por Ángeles Domínguez. El alcalde grovense señala que Domínguez verá ampliadas sus competencias porque de este modo se unifican en una sola concejalía varias áreas de trabajo emparentadas, dado que en Medio Ambiente ya se gestiona la recogida de residuos.

Cacabelos explicó también que su intención es convocar un pleno extraordinario a principios del mes de febrero, para que los nuevos concejales puedan empezar a trabajar ya cuanto antes. El alcalde señala que la sesión ordinaria de febrero debería celebrarse el lunes 23, y que al haber transcurrido poco tiempo desde la de enero, lo más probable es que al final se aplace el pleno de febrero para principios de marzo. Por eso, cree que es mejor convocar cuanto antes una sesión extraordinaria para que tomen posesión Domínguez y Doña, ya que de lo contrario habría que esperar al mes de marzo, y eso supondría un inconveniente a la hora de planificar el trabajo político en el ejecutivo.

En todo caso, el pleno no podrá celebrarse hasta que la Junta Electoral Central dé el visto bueno a la designación de los dos nuevos ediles.