Cacabelos retoca el gobierno con la entrada de los dos nuevos concejales
Marta Domínguez asume las competencias de Noemí Outeda, y Antonio Doña se ocupará de espacios públicos | El alcalde quiere convocar un pleno extraordinario en febrero
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció ayer el nombre de los concejales que cubrirán los puestos de Noemí Outeda y Juan Outeda, ediles que dejaron la corporación recientemente.
Así, Marta Domínguez asumirá las competencias que llevaba Noemí Outeda, mientras que Antonio Doña se responsabilizará de parte de las funciones que tenía Juan Outeda. Las demás áreas recaen en el propio alcalde y en la responsable de Medio Ambiente, Ángeles Domínguez.
José Cacabelos explica que Marta Domínguez asumirá las competencias de Educación, Tercera Edad e Igualdad, mientras que Antonio Doña será el encargado de velar por el buen estado de los espacios públicos, las zonas verdes y los parques infantiles.
Juan Outeda tenía a su cargo otras funciones. Así, era el responsable del mercado ambulante, y de esta área se ocupará Cacabelos. Asimismo, Outeda tenía las delegaciones sobre la limpieza viaria, y estas serán asumidas ahora por Ángeles Domínguez. El alcalde grovense señala que Domínguez verá ampliadas sus competencias porque de este modo se unifican en una sola concejalía varias áreas de trabajo emparentadas, dado que en Medio Ambiente ya se gestiona la recogida de residuos.
Cacabelos explicó también que su intención es convocar un pleno extraordinario a principios del mes de febrero, para que los nuevos concejales puedan empezar a trabajar ya cuanto antes. El alcalde señala que la sesión ordinaria de febrero debería celebrarse el lunes 23, y que al haber transcurrido poco tiempo desde la de enero, lo más probable es que al final se aplace el pleno de febrero para principios de marzo. Por eso, cree que es mejor convocar cuanto antes una sesión extraordinaria para que tomen posesión Domínguez y Doña, ya que de lo contrario habría que esperar al mes de marzo, y eso supondría un inconveniente a la hora de planificar el trabajo político en el ejecutivo.
En todo caso, el pleno no podrá celebrarse hasta que la Junta Electoral Central dé el visto bueno a la designación de los dos nuevos ediles.
Convocan a los vecinos de la calle Lepanto a una reunión mañana
El alcalde de O Grove anunció también la celebración de una reunión con los vecinos de la calle Lepanto, con la finalidad de explicarles la obra que se va a ejecutar en dicha vía. La asamblea es mañana lunes, a las 20.00 horas, en el salón de actos de la casa da cultura.José Cacabelos avanza que habrá que levantar por completo la calle, para renovar todos los servicios soterrados (agua, saneamiento...) de ahí que los vecinos deberán estar preparados para convivir durante unos meses con las molestias propias de unas obras.Una vez se hayan cambiado todas las canalizaciones, se procederá a la renovación del firme, y la calle pasará a tener una plataforma única, completamente accesible para los peatones. Finalmente, se instalará nuevo alumbrado y mobiliario urbano.El presupuesto de la actuación ronda los 250.000 euros, y el plazo de ejecución es de dos meses. Eso sí, Cacabelos recordó que para que se cumplan estas previsiones es necesario que mejore el tiempo, ya que la sucesión de temporales del presente invierno ya ha causado retrasos en los proyectos públicos de Hortos o Fontiñas.
