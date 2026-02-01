Araceli Guillán gana el concurso para la imagen del Entroido en A Illa

El Concello de A Illa ya tiene cartel ganador para anunciar el Entroido. El gobierno local hizo público el fallo del certamen y confirmó que la propuesta seleccionada fue la presentada por Araceli Guillán Dopico, que pasará a convertirse en la imagen oficial de la fiesta este año.

El premio está dotado con un vale de 200 euros para gastar en el comercio local, una aportación impulsada por la Asociación de Empresarios da Illa (AEI). Su presidente, Amancio Gondar, destacó que la entidad mantiene su compromiso con la defensa de la cultura propia y con la dinamización del comercio y la hostelería, sectores que, subrayó, desempeñan un papel clave durante unas celebraciones tan arraigadas.

Desde el gobierno municipal, el concejal de Xuventude e Mocidade, Manu Otero, puso el foco en la «creatividad» y la implicación vecinal, con especial mención a la participación de la gente joven en la programación cultural. En la misma línea, la edil de Educación e Igualdade, Lidia Barreiro, resaltó la importancia de promover iniciativas que fomenten la participación ciudadana. Por su parte, la concejala de Turismo, Rosi Viana, remarcó que el «Entroido es uno de los grandes atractivos turísticos» y valoró que la calidad de los carteles contribuye a proyectar una imagen atractiva y auténtica del municipio.

Diseño ganador. / FdV

El jurado estuvo formado por representantes de la asociación y del Concello, entre ellos el teniente de alcalde Manuel Suárez, además de los miembros del gobierno local vinculados a Turismo, Educación y Xuventude. Desde el tribunal se quiso reconocer «el esfuerzo de todos los participantes» y la alta calidad de las propuestas, además de poner en valor «la participación vecinal» en los actos del Entroido.

Además, todas las obras presentadas se recopilarán en el Libro del Entroido 2026, cuya presentación se anunciará próximamente, y que servirá como memoria creativa de esta edición.