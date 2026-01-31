Vilagarcía invirtió 1,1 millones en el cambio de tres kilómetros de tuberías

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha invertido 1.135.000 euros en obras de renovación de tuberías de pluviales y saneamiento en lo que va de mandato, según los datos aportados ayer por el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Obras, José María González.

El regidor explicó que estas obras beneficiaron a 316 viviendas, y que se cambiaron algo más de tres kilómetros lineales de colectores. Los trabajos se ejecutaron en una veintena de calles de 12 barrios y parroquias: Bamio, Carril, Trabanca Sardiñeira, Guillán, Os Duráns, As Bocas, Cea, Vilaxoán, Sobrán, Cornazo, Fontecarmoa y el centro de Vilagarcía.

Alberto Varela declaró que este tipo de obras son muy necesarias. «Hay que mirar la estética de las obras, pero también lo que no se ve», en alusión a las tuberías de los servicios municipales. El alcalde sostiene que su ejecutivo aprovecha todos los proyectos de reforma urbana para revisar, y cambiar en caso de necesidad, las tuberías. «Y eso es algo que no siempre se hizo», aprovechando para cargar contra el PP.

«Cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2015, tuvimos que cambiar un proyecto de Vista Alegre porque no contemplaba el cambio de canalizaciones», explicó Varela. El primer edil apuntó que en los próximos meses se acometerán actuaciones similares en las calles Ameal y Bouza de Abaixo (Vilaxoán) y Esperanza (Carril).