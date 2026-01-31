Dos vecinas de Valga heridas en un accidente en Bamio
REDACCIÓN
Vilagarcía
Dos mujeres, vecinas de Valga, resultaron heridas de consideración a última hora de la noche del jueves en un accidente de tráfico en la PO-548, a la altura de O Campanario (Bamio, Vilagarcía).
Las mujeres circulaban en un turismo y, por razones que no han trascendido, se salieron de la vía. Ellas resultaron heridas, en principio de carácter leve, aunque el vehículo sufrió daños de consideración. Las mujeres fueron trasladadas en ambulancias del 061. Intervinieron la Policía Local de Vilagarcía, Emerxencias y la Guardia Civil.
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- El parque acuático de Meis finalizará su proyecto en 2028 con una ampliación escalonada que incluye bungalós y más atracciones
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía
- La emocionante historia de Lola llega a Vilagarcía