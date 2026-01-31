Dos vecinas de Valga heridas en un accidente en Bamio

Dos mujeres, vecinas de Valga, resultaron heridas de consideración a última hora de la noche del jueves en un accidente de tráfico en la PO-548, a la altura de O Campanario (Bamio, Vilagarcía).

Las mujeres circulaban en un turismo y, por razones que no han trascendido, se salieron de la vía. Ellas resultaron heridas, en principio de carácter leve, aunque el vehículo sufrió daños de consideración. Las mujeres fueron trasladadas en ambulancias del 061. Intervinieron la Policía Local de Vilagarcía, Emerxencias y la Guardia Civil.