El relevo generacional, a debate en Vilagarcía: UPTA y UGT Galicia organizan el congreso estatal

Vilagarcía será en abril el epicentro estatal del debate sobre el futuro laboral. El Auditorio acogerá los días 14 y 15 el II Congreso Nacional de Relevo Generacional, organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y UGT Galicia. La presentación del cónclave dejó claro el objetivo: pasar del diagnóstico a un paquete de medidas realistas que frenen la pérdida de actividad y empleo que amenaza a sectores enteros si no se planifica la sustitución de quienes están a las puertas de jubilarse.

Jesús Diéguez, portavoz de UPTA, explicó que Vilagarcía reunirá a «figuras destacadas» de la administración, sindicatos y entidades que ya trabajan en diferentes ámbitos para confrontar datos y aterrizar propuestas. La idea, apuntó, es que el congreso sea un espacio de trabajo con el foco puesto en las herramientas para sostener negocios, servicios y trabajos en un escenario de envejecimiento acelerado.

Para el secretario general de UGT Galicia, Cristóbal Medelros, el relevo generacional no es un asunto que afecte solo a un oficio o a un sector concreto, sino un problema transversal que golpea tanto al régimen general como al trabajo autónomo. «Se pretendió situar en el futuro, pero ya es una realidad», advirtió. Medelros alertó de que, sin planificación, no habrá una transición ordenada, sino «despidos silenciosos»: vacantes que no se cubren, conocimiento que se pierde y persianas que se bajan sin hacer ruido. «El relevo que no se planifica es una erosión invisible que hipoteca el futuro», remarcó.

Como indicadores del tamaño del problema, Medelros recordó que existen 68.000 asalariados en Galicia mayores de 60 años, profesionales con experiencia y trayectoria que se aproximan a la jubilación sin un relevo claro. En paralelo, subrayó el desequilibrio demográfico que se abre paso: en la próxima década, por cada cuatro jubilaciones solo habría un alta laboral. La radiografía se completa con otro dato: solo un 6% de los trabajadores es menor de 25 años y el paro juvenil llega al 29%.

En el apartado de soluciones, el líder sindical puso en valor el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. A su juicio, es una herramienta para hacer el empleo más atractivo y recuperar la idea de que trabajar puede volver a ser una forma de vida estable, aunque avisó de que el salario es solo una parte. En ese mismo marco, defendió el papel de la inmigración como un pilar «indispensable» para el relevo generacional.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, trasladó el foco a la dimensión del problema entre autónomos. Destacó en cifras que en la provincia de Pontevedra hay 12.179 autónomos con más de 60 años; en Galicia son 39.000 entre los 60 y los mayores de 64. Abad advirtió de una salida «desmesurada» del mercado laboral por cuenta propia y situó el reto en un horizonte inmediato, con más de 78.000 personas llamadas a abandonar la actividad, un escenario que puede provocar colapso de no soportar la rotación laboral.

Noticias relacionadas

Abad avanzó que el congreso busca estructurar un plan de relevo pensado para trabajadores por cuenta propia y ajena. De las sesiones, añadió, saldrá un «libro blanco» con medidas políticas, educativas y sociales a desplegar entre 2026 y 2030, un periodo en el que se espera la mayor caída. Entre los asistentes previstos citó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la ministra Yolanda Díaz, entre otros. La inscripción está abierta en la web de UPTA España y ya supera el centenar de inscritos. Además, se visibilizarán ejemplos de relevos viables en pequeñas empresas, más allá del ámbito familiar, con la educación y la inmigración como claves.