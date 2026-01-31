El PP de A Illa reclama un pleno para paralizar las multas de la zona residencial

El Partido Popular de A Illa anunció ayer en sus redes sociales la presentación de un escrito en el Concello en el que reclama la celebración de un pleno extraordinario para dar respuesta y, sobre todo, un a solución, a las sanciones de tráfico derivadas de la zona residencial, a donde solo pueden acceder vehículos censados en el municipio o con autorización.

Los conservadores consideran que muchas de las sanciones que se han impuesta (8.500 desde el 15 de junio al 30 de agosto) han sido tramitadas a pesar de «haber cumplido con los requisitos solicitados desde el Concello para no ser sancionados», una situación que vienen denunciando desde la hostelería y el comercio local desde el pasado mes de diciembre, cuando comenzaron a llegar las multas.

Los conservadores consideran que el Concello «ha caído en la inoperatividad a la hora de atender las reclamaciones y las alegaciones de las personas perjudicadas, por lo que consideramos relevante que se celebre un pleno extraordinario». En esa sesión, los conservadores van a reclamar dos cuestiones que consideran fundamentales. Por un lado, el de que se adopte un acuerdo para paralizar la imposición de sanciones que se derivan de la normativa de tráfico rodado que rige en la zona residencial. Por el otro, ven necesario que se ofrezca asesoramiento vecinal en la gestión de las sanciones impuestas. La sesión plenaria se celebrará en las próximas semanas, ya que los conservadores cuentan con los ediles suficientes para forzar el pleno.

La zona residencial se implantó en A Illa el pasado 15 de junio con el objetivo de reducir el tránsito de vehículos por una determinada zona del casco urbano, limitándolo tan solo a aquellos censados en el municipio o a los que contasen con autorización. En ese sentido, los datos ofrecidos por el Concello señalan que se han retirado de esas 40 calles del casco urbano más de 330.000 desplazamientos de vehículos durante este tiempo, facilitando el estacionamiento a los residentes en los pocos lugares que existen en esa zona, unos datos que han llevado al Concello a considerarlo un éxito.

No lo ven así los hosteleros y comerciantes asentados en esa zona, que consideran que les está perjudicando y que están perdiendo clientes, primero con la implantación de la zona residencial, y después, con la sanción a vehículos que se inscribieron en las listas que facilitan al concello para evitar que se multe a sus consumidores.