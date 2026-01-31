Portos de Galicia ve factible crear más plazas de amarre en A Toxa

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la directiva del Club Náutico Isla de la Toja, en O Grove, para coordinar futuras mejoras en las instalaciones.

Durante el encuentro, ambas entidades analizaron la propuesta del club para la ampliación de las plazas de amarre en la dársena deportiva.

El presidente de Portos valoró positivamente el anteproyecto del club para aumentar el número de plazas de amarre en el pantalán y se comprometió a agilizar la tramitación de la modificación de la concesión necesaria para la ejecución de las obras, una vez que los interesados ​​aporten toda la documentación necesaria.