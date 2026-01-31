Portos de Galicia ve factible crear más plazas de amarre en A Toxa
El presidente del ente autonómico se reúne en O Grove con la directiva del Club Náutico
REDACCIÓN
O Grove
El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantuvo ayer una reunión de trabajo con la directiva del Club Náutico Isla de la Toja, en O Grove, para coordinar futuras mejoras en las instalaciones.
Durante el encuentro, ambas entidades analizaron la propuesta del club para la ampliación de las plazas de amarre en la dársena deportiva.
El presidente de Portos valoró positivamente el anteproyecto del club para aumentar el número de plazas de amarre en el pantalán y se comprometió a agilizar la tramitación de la modificación de la concesión necesaria para la ejecución de las obras, una vez que los interesados aporten toda la documentación necesaria.
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- La Señora Dj que hizo bailar a Oliver Laxe al ritmo de Sirat
- El tren de borrascas genera cientos de miles de euros en pérdidas a los bateeiros gallegos
- El parque acuático de Meis finalizará su proyecto en 2028 con una ampliación escalonada que incluye bungalós y más atracciones
- Muere José Louzán Güimil, padre del presidente de la Real Federación Española
- O Grove, Sanxenxo y Pontevedra pierden hoteles en pleno bum turístico
- Subastan un local comercial en el centro de Vilagarcía
- La emocionante historia de Lola llega a Vilagarcía