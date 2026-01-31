Piden 5 años para un arousano por tenencia de explosivos en Meis

Cinco años de prisión, eso es lo que reclama la Fiscalía para un hombre que fue sorprendido en posesión de explosivos, con pólvora negra elaborada por él mismo cuando se encontraba en el municipio de Meis y cuyo caso se juzga el jueves en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los hechos se remontan al 10 d e enero de 2024, cuando el acusado fue sorprendido por agentes de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cambados en una finca ubicada en el monte Ramirón, en el lugar de Zacande.

El hombre se encontraba efectuando labores de destierre preparatorias del terreno para plantar un viñedo y estaba a punto de detonar la carga explosiva que había colocado para romper una piedra de grandes dimensiones. En ella había introducido un cable eléctrico conectado en el otro extremo a un compresor listo para efectuar el disparo que, a través de la mecha, activaría la carga propulsora y realizaría la explosión controlada. Los agentes le obligaron a abortar la acción y descubrieron que carecía de los permisos administrativos necesarios para efectuar esas operaciones.

En su poder se localizaron una garrafa de plástico de 5 litros, 3.125 gramos de pólvora negra de fabricación casera (elaborada por él) y apta para esos fines, que acabó siendo incautada por los agentes de la Guardia Civil. Para la Fiscalía, lo ocurrido es constitutivo de un delito de tenencia y fabricación de sustancias explosivas sin autorización legal ni administrativa.