O Salnés cifra en 13 millones de euros la inversión en infraestructuras para 2026

La Mancomunidade de O Salnés llevará al próximo pleno de la entidad el presupuesto para el actual ejercicio, un documento que ascenderá a más de 8,1 millones de euros, un a cifra que, desde el ente apuntan a que, unida al presupuesto récord del pasado año, «consolida el bienio de mayor in versión pública de los últimos años», con más de 17 millones de euros movilizados y más de 13 conseguidos para inversiones directas en infraestructuras.

Esas cifras han sido posibles tras la apuesta que viene realizando el ente desde hace años por la modernización y la sostenibilidad de los servicios públicos comarcales que presta, que van desde la gestión del suministro de agua potable hasta la eliminación de una plaga como la velutina. La puesta en marcha de esos servicios, explican desde el ente, siempre se ha realizado a través de una planificación a largo plazo y captando fondos públicos.

Uno de los grandes objetivos de inversión es la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), un proyecto que se viene demandando desde hace casi dos décadas y que ya «cuenta con proyecto técnico completo y con el compromiso de Augas de Galicia de financiar el 80% de los 5,3 millones de euros en los que está presupuestada esa mejora». Las obras van a permitir duplicar la capacidad de tratamiento de agua, reforzando el abastecimiento de toda la comarca, sobre todo, en los meses de julio y agosto, cuando experimenta una mayor afluencia de visitantes y existe una mayor demanda de la red.

Otra de las cuestiones que ha puesto en marcha la Mancomunidade es una operación de compra de suelo destinada a asegurar la expansión del sistema de abastecimiento y autosuficiencia energética. También destaca, en ese sentido, la adquisición de una nave industrial, la cual será reformada y adaptada como futuro centro logístico y de control del agua de O Salnés.

Esta sede permitirá centralizar operaciones, optimizar la gestión del parque de maquinaria y coordinar en tiempo real los sistemas hidráulicos que garantiza en el suministro a los municipios mancomunados, «marcando un antes y un después en la eficiencia de los servicios técnicos y eficaz ante emergencias hídricas o averías estructurales.

En cuanto a la camisa de la tubería a O Grove, desde el ente quieren puntualizar que se evaluaron dos posibles soluciones, ambas técnicamente viables. Son embargo, las condiciones del terreno generan un nivel de riesgo inasumible, por lo que se ha planteado a los alcaldes el estudio de una alternativa más segura, que aprovecharía las sinergias con un proyecto en fase de redacción por parte de Sanxenxo, con mayores garantías de ejecución y sostenibilidad.

Castro cargó ayer contra el portavoz del BNG comarcal asegurando que «llevamos dos años desbloqueando proyectos históricos, captando financiación y ejecutando obras mientras otros siguen sin aportar nada. En los dos últimos mandatos, el BNG no ha presentado ni una sola idea pero ahora nos quiere dar lecciones a los demás». Castro recuerda que «nuestro equipo no trabaja para titulares, sino para transformar esta comarca y lo estamos haciendo con datos, proyectos y obras, y a los que no le guste, tendrán que acostumbrarse porque vamos a seguir».