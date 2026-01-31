Meaño compra un terreno en el centro de la villa para parking disuasorio
A.M.
El Concello de Meaño ha comprado un terreno en el centro de la localidad para habilitarlo como aparcamiento disuasorio. La parcela tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados, en las que podrán aparcar de forma gratuita unos 60 vehículos. La administración local, que dirige Carlos Viéitez, apunta que el aparcamiento dará servicio a los usuarios del centro médico, el pabellón de deportes o la farmacia, así como a los padres de alumnos del colegio As Covas. El nuevo aparcamiento también está cerca de los bancos, el centro social de mayores y el propio Ayuntamiento.
La administración local explica que se accederá al aparcamiento desde la calle Herminia Fariña, donde recientemente se llevaron a cabo obras de ampliación y humanización.
