El Juzgado investiga a Quintáns tras la denuncia de los Parquistas

El Tribunal de Instancia plaza 2 de Vilagarcía de Arousa ha admitido a trámite la querella de Parquistas de Carril contra el patrón mayor de esta localidad, Javier Quintáns. El Juzgado ha acordado la incoación de diligencias previas, y ha citado a declarar al patrón mayor en calidad de investigado.

Los Parquistas (Organización de Productores Pesqueros OPP-89) consideran que Quintáns incurrió en un presunto delito de apropiación indebida, y emitieron a última hora de la mañana de ayer un comunicado en el que plantean que, «es importante aclarar que esta decisión de acudir a la Justicia no obedece a conflictos personales, sino al mandato ineludible de proteger los intereses económicos de los productores».

Según los Parquistas de Carril, el presidente del pósito carrilexo ha incumplido un convenio firmado en su día entre las dos entidades, según el cual la Cofradía devolvería a los parquistas un dos por ciento de la facturación obtenida por la venta de marisco en la lonja. Dicho acuerdo, añaden los denunciantes, era extensible para los productores que no formasen parte de la OPP-89.

La organización de parquistas que preside José Luis Villanueva sostiene que recibió el auto del Tribunal de Instancia el 26 de enero, y que el patrón mayor tendrá que declarar el 13 de marzo. Para los Parquistas, «esta acción judicial, respaldada por la organización y varias decenas de afiliados a título individual, responde a la necesidad de esclarecer el destino de los fondos y recursos de la entidad y de sus afiliados, ejerciendo una responsabilidad corporativa en defensa de la transparencia».

Los denunciantes empezarán a prestar declaración a partir del 20 de febrero. Este es un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre las dos entidades. Los Parquistas ya dejaron de vender en Carril hace meses. Primero trasladaron su actividad a las naves de O Ramal, y actualmente venden en la lonja de Vilaxoán, a la espera de regularizar la situación administrativa en O Ramal.