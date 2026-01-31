Homenajean a tres mujeres represaliadas en la Guerra Civil
Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica y O Faiado da Memoria homenajean hoy en el cementerio municipal de Rubiáns a tres mujeres que fueron represaliadas durante la Guerra Civil. Son Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns y Pilar Fernández Seijo. El acto empieza a las 12.30 horas.
Posteriormente, los dos colectivos memorialistas de Vilagarcía de Arousa celebrarán el Xantar da Memoria en Carril. A mayores, permanece abierta hasta el 7 de febrero en la casa da cultura la exposición «As portas do horror», sobre el campo de concentración de Camposancos (A Guarda).
La programación de actividades incluyó la proyección de «Lola», un documental con el que Antonio Caeiro ganó el premio al mejor director en el festival de cine de Ourense.
