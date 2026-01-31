La financiación del Combate Naval se hará con el Plan +Provincia

El Combate Naval de Vilagarcía, que cerrará las fiestas de San Roque el próximo 22 de agosto, ya tiene garantizada su financiación. El espectáculo pirotécnico, uno de los actos multitudinarios de la ciudad, contará con un presupuesto de 49.500 euros que el Concello asumirá casi en su totalidad con cargo al Plan +Provincia. En concreto, la administración local prevé cubrir 47.154 euros a través de la línea 2 de este fondo provincial, quedando el resto a cargo de las arcas municipales.

La solicitud para incluir el evento en el programa fue aprobada en los últimos días en la Xunta de Goberno Local, un trámite que permite asegurar los recursos con meses de antelación y avanzar en la planificación de uno de los grandes reclamos del verano y que, este año, añadirá el simbolismo de cumplir 160 años desde su primera edición, en 1866.

El espectáculo se realiza en el marco del contrato de «servizos pirotécnicos para as festas de San Roque 2025-2027», licitado por el Concello y adjudicado a Pirotecnia Penide, firma familiar con décadas de experiencia. La cita combina fuegos aéreos y acuáticos con el cruce de salvas que recrea el episodio histórico del asedio al puerto del Callao, y vuelve a situarse entre las inversiones destacadas del calendario festivo municipal.