La Escola Infantil Municipal celebró el Día de la Paz coloreado de blanco

La Escola Infantil Municipal de Vilagarcía conmemoró en la mañana de ayer el Día de la Paz con una programación de actividades en la que participaron todas sus aulas, con menores de 0 a 3 años. Entre las 10.15 y las 11.45 horas, el centro se llenó de propuestas adaptadas a cada edad, con canciones, pequeñas coreografías y juegos pensados para disfrutar de una jornada simbólica.

El acto central fue la instalación de un «árbol de la paz» en el porche de la guardería, que se convirtió en punto de encuentro con las familias. Padres y madres fueron colocando en sus ramas distintos elementos elaborados en casa junto al alumnado para colgarlos como mensajes de convivencia. El blanco, como color protagonista, estuvo presente en la decoración y en muchos de los detalles de la celebración que combinó conmemoración y diversión a partes iguales.