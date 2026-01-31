La Diputación destina 1,3 millones para la mejora de dos viales en Vilanova

La junta de gobierno de la Diputación aprobó ayer el expediente de contratación de las obras de mejora de la seguridad viaria en las carreteras EP-9703 (Vilanova-Pontearnelas) y EP-9701 (Baión András), con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Con estos recursos, se actuará para mejorar la seguridad viaria en un tramo de más de 2,5 kilómetros de la EP-9703 y de 400 metros en Baión, donde se repondrá todo el firme. Admeás, está previsto que se mejore el drenaje y se garantice la seguridad de los peatones, así como la renovación de la señalización horizontal y vertical.

El ente provincial también ha ejecutado la mejora de la seguridad vial y peatonal en la EP-9501, en el lugar de Cabanelas, un punto negro en el que se venían registrando accidentes y situaciones de riesgo para vehículos y peatones.

Los propios vecinos de la zona venían reclamando un proyecto de mejora para evitar este tipo de situaciones, así que se han creado aceras para garantizar la seguridad peatonal, mejorado el sistema de aguas pluviales y se han colocado puntos de luz. Desde el Concello de Ribadumia destacaban ayer la actuación en un punto que consideran estratégico en la red viaria municipal, subrayando la importancia de la coordinación entre administraciones para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.