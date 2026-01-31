Un crematorio canino y una biorrefinería de algas: Arousa innova con fondos europeos

Pegadas Eternas, el primer crematorio canino de O Salnés, abrirá sus puertas en febrero; Orixe Salgada, una biorrefinería de algas de arribazón, se convertirá dentro de unos meses en la primera empresa gallega que comercialice bioestimulantes de uso agrícola obtenidos a partir algas empujadas hacia la costa por el oleaje.

Pegadas Eternas y Orixe Salgada son dos proyectos innovadores que han nacido en O Salnés, y que han contado con el respaldo económico de los fondos europeos del plan Leader 2023-27, gestionados a través del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés, Ulla y Umia, y avalados por el Agader de la Xunta de la Galicia.

Pegadas Eternas es un crematorio para animales de compañía, impulsado por los veterinarios Carmelo Barreiro Torres y Miguel Pérez Madarnás, y por el ingeniero agrónomo Gabriel Tilve Touriño. La empresa se ha asentado en el polígono industrial de Sete Pías (Cambados) y ofrecerá servicios funerarios personalizados para mascotas, con una sala de velación e instalaciones para la cremación.

De la planta de Orixe Salgada, que también está en Cambados, saldrán por su parte productos ecológicos obtenidos a partir de algas de arribazón. La fundadora es Elena Fontán Alende, una oceanógrafa de Portas que ganó con su proyecto el concurso «O noso reto solidario», convocado por las fundaciones Botín y Roberto Rivas, y por la asociación Amicos. En junio empezará a vender un abono líquido ecológico hecho con algas que podrá comercializarse como «bioestimulante».

Un miembro de la familia

En Galicia existen ya media docena de crematorios caninos, pero están todos localizados en grandes ciudades. Para los vecinos de O Salnés, los más próximos están en el área de Vigo. Por ello, hace tres años Carmelo Barreiro, Gabriel Tilve y Miguel Pérez empezaron a darle vueltas a la idea de crear uno en Arousa. «La forma de ver a las mascotas ha cambiado mucho en los últimos diez o quince años», explica Carmelo Barreiro, un veterinario afincado en Pontevedra pero con clínica en Ribadumia.

«Hoy en día, las mascotas son cada vez más vistas como un miembro más de la familia, los lazos afectivos que se crean con ellas son más estrechos», añade. En consecuencia, cada vez hay más gente que desea dar a sus perros o gatos, «una despedida digna».

Así, las familias tendrán en Pegadas Eternas la oportunidad de velar durante unas horas el cuerpo del animal en una sala preparada para dicho fin, o de acompañarlo hasta la cremación. Después, recibirán una urna de madera con las cenizas de la mascota o un pequeño cuadro con la huella en tinta de la trufa del perro. También habrá la opción de adquirir joyas personalizadas y hasta colgantes para portar cenizas o pelos del animal.

Esta nueva empresa nace igualmente para resolver el problema con el que se encuentran muchas familias cuando mueren sus animales de compañía. Los que tienen huerta, optan en muchos casos por enterrarlos en las fincas, aunque la legislación es cada vez más estricta y se exigen más requisitos; quienes no tienen esta posibilidad acostumbran a llevar los animales a sus clínicas veterinarias, pero esto no siempre es posible en fines de semana o festivos. «Nosotros vamos a tener disponibilidad 24 horas, los siete días de la semana, para atender este tipo de urgencias», explican en Pegadas Eternas.

La creación de esta empresa ha supuesto una inversión de 100.000 euros, y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), le ha concedido una subvención de 46.000, casi la mitad.

Nutrición o cosmética

Elena Fontán trabajó con varias cofradías y pronto comprendió que la gestión de las algas era un quebradero de cabeza para casi todas. Pensó entonces en cómo aprovechar ese recurso, tradicionalmente usado como abono agrícola, y a finales de 2023 presentó su idea al concurso «O noso reto solidario». Lo ganó, y tras una ardua investigación sobre la materia, en 2025 puso en marcha Orixe Salgada. Por el momento, solo está fabricando bioestimulantes para el campo, pero con el tiempo podría ampliar su cartera de productos hacia la nutrición o la cosmética, empleando también recursos hoy infrautilizados, como la concha de mejillón o las plantas medicinales.

La puesta en marcha de Orixe Salgada movilizó una inversión de 171.600 euros, y recibió una ayuda de 84.600, procedentes de fondos europeos. Tanto Elena Fontán como los tres socios de Pegadas Eternas recibieron en todo momento el apoyo administrativo del personal del GDR, que encabeza la gerente Arancha Pérez.

En total, en la convocatoria del Leader 2023-27 se aprobaron 16 proyectos, los cuales se repartirán 430.000 euros de ayudas.