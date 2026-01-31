Cambados quemará el reglamento de control de la pesca en Carnaval

El municipio de Cambados ya tienen todo preparado para celebrar el Carnaval, un evento en el que, además del Concello, colaborarán establecimientos hosteleros, como los de la plaza Alfredo Brañas, y la asociación de comerciantes Zona Centro. Las fiestas arrancarán el día 13, con una nueva edición del concurso «A túa cara sóame», donde ya hay seis inscritos que se llevarán un premio de 400 euros en vales compra.

El sábado será el turno del festival de Carnaval en Torrado, que incluirá música, talleres y diferentes juegos y que se trasladará al salón José Peña en caso de que llueva. Esa misma jornada habrá un concierto de Take it easy en la plaza de Asorey, concierto que se repetirá el domingo pero con Dani Barreiro como protagonista, ambos financiados por Zona Centro.

El evento más importante y atractivo será el desfile del domingo, donde participarán una veintena de carrozas y que incluirá animación, batukada, autos locos o zancudos entre otras cuestiones. El desfile partirá desde San Tomé a las 17.00 horas y finalizará en Fefiñáns y se calcula que participarán una veintena de carrozas. Todas ellas se llevarán 250 euros por participar, mientras que las tres primeras se repartirán 700, 600 y 500 respectivamente. El lunes, jornada que será festiva en Cambados, será la jornada de celebración de los bailes y concursos de disfraces, tanto infantiles como juveniles y adultos

El martes será el día de las comparsas, que se llevarán 200 euros por participar y se repartirán 600, 450 y 300 euros entre las tres primeras.

El Carnaval se cerrará el día 18 con el Enterro da Sardiña, que partirá desde la plaza del Concello para finalizar en la playa de San Tomé. Este año se quemará en la hoguera el Reglamento de Control de la Pesca que impulsa la Unión Europea y que tanto daño causa a la flota. Cordal recuerda que «con el invierno que estamos teniendo, la programación puede verse alterada».