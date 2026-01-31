Una auditoría desnuda la red de suministro de agua en Ribadumia

Una auditoría externa sobre la red de suministro de agua en Ribadumia ha servido para desnudar un servicio que tiene un buen número de carencias. Así lo apuntan desde Somos Ribadumia, formación que ha tenido acceso a esos datos y que llevaba desde el inicio de mandato solicitando esta acción ante las «deficiencias que se adivinaban». El documento, explican desde la formación que lidera Sergio Soutelo, aporta un informe pormenorizado de todo aquello que está mal, toda la legislación que se incumple y un plan de actuación con plazos, e incluso, valoración económica, para solucionarlo.

Entre la información que aporta el documento se encuentra el porcentaje de fuga de agua, un dato que desde Somos consideran «muy relevante, ya que el agua que se pierde por fugas o conexiones sin registrar, hay que pagarla igualmente». Este porcentaje de pérdida por fugas supone casi el 60% del agua que se consume, «una cifra desastrosa que significa, además del descomunal despilfarro de un recurso tan necesario, que el Concello está pagando con cargo a sus arcas el 60% del agua que consume de la Mancomunidade».

En cuanto al porcentaje de agua total no registrada, en el informe «sube por encima del 75%». Insisten en que el «descontrol no está únicamente en las fugas de agua, sino también en cosas que el Concello debería tener solucionadas, como que las instalaciones municipales carezcan de contador de agua, por lo que se desconoce lo que se gasta en ellas o si hay fugas». Apuntan desde el informe que de las 18 instalaciones municipales controladas, cinco no tienen contador: plaza de abastos, casa de cultura de Ribadumia, Auditorio municipal y los dos vasos de la piscina».

En cuanto a volumen de agua, de los 815.895 metros cúbicos que entraron en la red de agua de Ribadumia en 2024, «más del 75%, 616.266 metros cúbicos, no están contabilizados, pero hubo que pagarlos. Del total, el 58,53%, 477.564 metros cúbicos, se han ido, literalmente, por los riachuelos; y eso sin contabilizar los riegos en rotondas y zonas verdes, que se estiman en 40.975 metros cúbicos».