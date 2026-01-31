Arranca el ensanche de la pista que comunica Dena y Nantes

Las obras de ampliación del vial de Viliquín que une la parte baja de Dena con la zona comercial del polígono industrial de Nantes y la autovía do Salnés AG-41 comenzaron el pasado miércoles. Se trata de unas obras que se enmarcan en el Plan +Provincia, que financia la Diputación de Pontevedra.

En el municipio de Meaño, este plan supone la actuación en tramos de seis viales de diferentes parroquias, que se traducen en la mejora de un total de 1.448 metros lineales. En algunos casos, las obras de aglomerado se acompañarán de labores de ensanche para dejar esas pistas con una amplitud de seis metros. Este último tipo de obras es la que han puesto en marcha en este vial de Viliquín, interviniendo en su caso en dos tramos de 370 y 113 metros.

Las obras han comenzado con la retirada de una parra de viñedo en la parte alta, y continúan hacia abajo por el lateral izquierdo, que es la afectada por la ampliación. Así, este vial que se había dotado de nuevo aglomerado en la primavera de 2023, previa a la cita electoral municipal y que media escasos 3,50 metros de ancho, se convertirá ahora en otro de seis metros para permitir el tráfico de vehículos en ambos sentidos. Cierto que el ensanche no podrá efectuarse en todo el tramo proyectado, por cuando un vecino que era damnificado en su viñedo al ser necesaria la ocupación de una de sus parras, no se avino a la cesión gratuita que el Concello pretendía y así había conseguido de otros vecinos. Se trata de un tramo de unos 50 metros de longitud, donde el ancho se mantendrá en 3,5 metros haciendo imposible la circulación en ambos sentidos.

Además, figura la construcción de un muro de contención en una curva peligrosa por el talud de gran altura, muro sobre el que se dispondrá una fila de perpiaño a modo de una protección de la que hoy carece, y que contará con postes de piedra intercalados. Para completar la actuación, por ese margen izquierdo se habilitará una cuneta transitable para favorecer la circulación de peatones, habituales en ese tramo.

Este vial más otros cinco tramos habían sido adjudicados a inicios del pasado mes de diciembre a la firma Covsa por un montante total de 380.468,42 euros. Su oferta suponía rebajar en 20.615,73 euros el presupuesto técnico de partida que ascendía de 401.084,15, lo que se traducía en una merma de 5,1 por ciento. Los otros viales afectados por esta mejora, son tramos de las pistas Espiñeiro-Carballoso en Xil, Pazo-Vilariño-A Toxa; Morouzos-Ganón-Ameiró; y vial de Pedras Roibas a Padrenda de Abaixo.