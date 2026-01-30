Vilaxoán lanza «un grito por la supervivencia» en el pleno

Una humilde petición de la asociación de vecinos de Vilaxoán se topó ayer de frente con la burocracia. Su presidente, Cándido Meixide, intervino en el pleno para reclamar que el Concello responda por escrito y argumentadamente a las peticiones que presentan por Registro, como la de una reunión para detallar el proyecto de Bouza de Abaixo a los afectados, por nombrar lo más reciente. Más allá de quejarse de los «silencios» de la administración, su propósito era obtener réplicas que colgar en el tablón de anuncios del local social para informar a la ciudadanía.

Con la mejor de las intenciones, el BNG había presentado una moción solicitando, para estos casos, una contestación «lo antes posible» y salió adelante gracias al apoyo de Esquerda Unida y el PP. El gobierno socialista no quiso poner obstáculos, así que se abstuvo, pero rechazó los ataques de falta de atención y ya avanzó la imposibilidad de cumplir el acuerdo plenario.

Se escudó en un claro informe de Secretaría resumiendo el procedimiento administrativo ordinario: hay un plazo de tres meses para contestar y lo más importante, ve la aspiración nacionalista de «difícil cumplimiento teniendo en cuenta los medios materiales y personales» del Ayuntamiento.

Eso sí, el alcalde, Alberto Varela, se comprometió a «intentar mejorar» y tanto él como la portavoz de su Ejecutivo, Tania García, destacaron que sus wasaps siempre están activos para escuchar las demandas vecinales.

Pero el asunto se desviaba del fondo: la directiva de Vilaxoán no fue a la sesión a quejársele amargamente a Ravella de la «muy deplorable situación» que atraviesa la que hasta hace no mucho era una villa próspera, aunque un poco también. Buscaban otra cosa; la intervención de Meixide sonó más bien a grito por la supervivencia.

«Estamos cansados; sometidos a mucha presión. Los vecinos son muy buenos, pero reclaman constantemente que resolvamos problemas y muchas veces no podemos responderles. Si presentamos algo formalmente por escrito y más cuando va acompañado de firmas, pedimos que se conteste con argumentos para trasladárselo, para liberarnos un poco», declaró ante las bancadas de concejales parapetados en pantallas de portátiles.

La oposición se solidarizó con la entidad y aseguró ser otra víctima de ese «silencio». En todo momento, los grupos trataron de separar sus críticas del trabajo de los funcionarios para centrarlas en los ediles del gobierno. La portavoz popular, Ana Granja, aseguró que en el último año no ha recibido respuesta a 20 escritos y «el plazo para los concejales es de cinco días, pero ni eso, ni en los once años de gobierno. Es el estilo Varela, vivir de espaldas a los vecinos a ver el problema desaparece y no, además crece la indignación».

«Podría traer una caja entera de peticiones sin contestar», abundó el izquierdista Juan Fajardo. «Entiendo el caso de los trabajadores, pero tenemos cinco concejales liberados, que ellos no contesten… Pero, claro, es difícil, porque trabajan a tiempo parcial, de diez a dos de la tarde, aunque cobran por tiempo completo», añadió, acusándoles además de estar «por obras extrañas que solo tienen que ver con la estética, mientras el deterioro de Vilaxoán es evidente».

Pero tenía para todos, pues recordó que son el único grupo sin retribución personal. «Hay que saber dónde estamos cada uno porque hubo quien votó el presupuesto, que es de donde vienen los «cartiños» para las obras. Las mochilas tienen preso y contrapesos», lanzó a todo el plenario.

«En 15 días tienen cita»

El portavoz nacionalista, Xabier Rodríguez, planteó alternativas como poner un día a la semana permitiendo «una atención más próxima a los vecinos para no tener que traer estas solicitudes».

Y los socialistas se revolvieron ante tanta acusación. «No nos pueden negar el contacto directo. Cualquier vecino que pida una cita la tiene en 15 días», clamó su portavoz, defendiendo la eficacia de su sistema en cuestiones como que, ante «meros avisos», lo que hacen es dar parte a los servicios para dar una solución en lugar de perder tiempo en papeles. «Entiendo que para cada uno sus problemas son los más importantes, pero también tienen carencias en otros sitios y es triste, pero los recursos son los que son, sobre todo para el que gobierna, y tenemos que priorizar», añadió García.

Por su parte el regidor, fue especialmente duro con Fajardo: «Estoy seguro de que me he reunido más veces con los vecinos que usted con los de su grupo. Empiece a hablar de yo porque está solo dada su connivencia con el PP». Asimismo, aseguró que son un «gobierno accesible para todos» y que, con ellos, el Ayuntamiento es «más transparente que nunca» al hacer públicas las actas de gobierno para vecinos y oposición y sobre todo negó que se hayan dado órdenes de no pasarle documentación a los opositores, como aseguró Granja.